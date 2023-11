Cosa mettere al posto di una porta: ecco le idee di arredamento giuste

Quando si tratta di porte bisogna considerare anche le possibili alternative creative e originali che potrebbero rendere la propria casa davvero originale e raffinata

Vi sono alcuni ambienti della propria casa che necessitano di divisori, che possano quindi essere abbellite da un qualcosa che vada comunque a costituire un elemento strutturale.

Ma perché limitarsi a questo e non scegliere un’opzione che possa anche fungere da elemento di arredo? Non solo porte, delle quali sicuramente vi sono moltissimi modelli come quelle con o senza vetri, di legno o altri materiali, con venature o lisce, con mensole o senza, a soffietto o con apertura classica.

Ma dividere la cucina, ad esempio, dalla zona living potrebbe essere una vera e propria sfida e una porta un qualcosa di davvero troppo pesante alle volte.

Librerie, mensole, pareti attrezzate e non solo per una divisoria davvero con i fiocchi senza porte

Non solo porte, ma delle vere divisorie originali che possono fare la differenza e rendere la casa con elementi ancora più particolari. Non si dovrebbe scegliere il monotono e scontato, ma cercare delle opzioni più creative che possano fare la differenza dividendo senza appesantire gli spazi.

Così, l’intera architettura della casa ne gioverebbe. Proprio ricreare archi tra un ambiente e l’altro può costituire primo suggerimento per evitare porte.

Vi sono, infatti, degli ambienti che necessitano delle attenzioni particolari, questo perché una porta potrebbe davvero risultare pesante, mentre una divisoria che lasci comunque spazio alla fantasia potrebbe costituire la ciliegina sulla torta della propria casa. Per questo non bisognerebbe mai optare in maniera impulsiva per delle porte, questo solo ai fini di dividere ambienti.

Un’alternativa potrebbe essere quella di ricreare una parete attrezzata che possa lasciare comunque lo spazio per il passaggio e avere, allo stesso tempo e tutto intorno mensole o contenitori chiusi.

Altra idea sarebbe quella di scegliere il cannettato. Si tratta di vere e proprie canne lunghe che possono essere fatte di diversi materiali come il legno e che danno la possibilità di decorare, senza appesantire, ma conferire un armonioso effetto plissé. La soluzione potrebbe lasciare comunque spazio al passaggio, andando comunque a dividere due o più ambienti.

Anche una libreria, che funga come una porta, può essere la soluzione ideale, infatti esistono proprio delle porte particolari che hanno delle mensole a mo’ di libreria. Una sorta di passaggio segreto che divide una camera da un’altra. Non solo, anche una tenda potrebbe fare la differenza, anziché una porta. Provare per credere.