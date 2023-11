Il lavoro? Neanche a pensarci: quali sono i segni zodiacali che non si danno da fare

Se avete fiducia in ciò che hanno da dirvi le stelle, sappiate che alcuni segni zodiacali sembrano più pigri di altri con il lavoro

Quanti vizi capitali, oltre quelli che già conosciamo, ci possiedono e comandano su di noi quando e come vogliono, senza lasciarci spesso la libertà e confondendo il nostro libero arbitrio? Perché non riusciamo a gestire i vizi? Non ci è dato saperlo, ma è più facile cadere preda di un vizio se quando si presenta, ci facciamo trovare del tutto privi di difese e impreparati. La nostra forza di volontà, così come anche la nostra determinazione, com’è noto, possono fare molto per contrastare i vizi.

Basta pensare e renderci conto che dobbiamo essere sempre noi al centro del nostro mondo e non dobbiamo quindi lasciare spazio alle paure o all’indolenza che non farà che renderci persone inutili e senza uno scopo nella vita. Questo è esattamente ciò che capita a molte persone quando si parla di cercare un lavoro: che dilemma infinito, qualcuno dirà, tanto facile e immediato per certi e tanto difficile, pieno di ostacoli e impossibile per altri. Senza lavoro non si può vivere e si vene giudicati, perché il lavoro forgia la sedia che ci fa presentare al cospetto del mondo.

Ecco quasi sono i segni più indolenti sul lavoro

Il lavoro da grandi, così come la scuola per i più piccini, potremmo dire che è il primo banco di prova in assoluto del nostro carattere. Se siamo persone attive, forti, decise, piene di linfa vitale, sarà di certo più facile affrontare il tema della ricerca di un lavoro, poiché queste persone sono già molto attive per natura. Stesso discorso non può farsi al contrario ovviamente.

Li chiamiamo spesso con tanti nomi. Per esempio di qualcuno indolente, diciamo che è un nulla facente, uno scansa fatiche, un fannullone. Ma ci sono tanti altri epiteti che definiscono questa parola.

Sembra che l’approccio e il successo lavorativi potrebbero dipendere dalle caratteristiche intrinseche dei segni zodiacali. Per cui sarebbero le stelle e l’oroscopo in tal senso a dire se siamo più o meno attivi se dobbiamo cercare un lavoro o fare una scelta importante. Quali sarebbero dunque i segni più nulla facenti di tutto lo zodiaco?

I pesci non amano faticare fisicamente, ma preferiscono ragionare con la mente. Se deve sbrigare delle faccende, il Toro scarica per così dire ad altri i suoi compiti. Quando non finge di impegnarsi, il Leone riesce a tirarsi fuori egregiamente dai propri doveri.