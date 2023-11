Dai formaggi alla frutta e verdura, come conservare al meglio gli alimenti: 4 consigli per la tua cucina

La salute di tutti, in generale, passa soprattutto dagli alimenti che cuciniamo e mangiamo. Per questo motivo, occorre conservarli al meglio.

Gli alimenti purtroppo non sono eterni e non durano molti anni. Hanno una data di scadenza che, dopo questa, avranno problemi di microbi e muffe. Se ingerite, potremmo avere dei seri problemi d’intossicazione. Anche se in alcuni casi è un fenomeno controllato, come per esempio il gorgonzola, per altri alimenti è meglio consumarli prima. Anche al supermercato hanno messo un angolo per i cibi vicini alla scadenza che, per non essere buttati, si tende a metterli in esposizione per mangiarli subito e anche ad acquistarli a un prezzo inferiore del solito.

Se si parla poi della frutta e della verdura, alimenti molto deboli, si tenderà a metterle in frigo per evitare che si rovinino senza però sapere che proprio il freddo velocizzerà il lavoro e lo rovinerà, mentre la carne ed il pesce avranno una maggiore conservazione, anche se bisogna ricordarsi di consumarle in tempo.

Alcune volte, bisogna fare attenzione a dove sono venduti alcuni alimenti, la frutta al supermercato spesso non è nel banco frigo, quindi va bene tenerle a temperatura normale anche in casa propria ma senza far passare mesi ed anni dall’acquisto. Su internet si possono trovare tante e diverse soluzioni che possono fare al caso nostro per quanto riguarda la conservazione e mettono a disposizione di tutti trucchi e consigli.

Come conservare al meglio il cibo in casa

Come detto prima, alimenti freschi come le verdure e la frutta tenderanno a rovinarsi dopo pochi giorni che le abbiamo acquistate, quindi cosa fare per farle durare più a lungo? Alcune stuzzicherie come le giardiniere si conservano bene dentro l’acqua e l’aceto, questa è una soluzione utile se abbiamo delle carote o del sedano, dopo averle lavare per bene, basta tagliar loro le estremità, metterle in un barattolo di vetro con chiusura ermetica, riempirli d’acqua e metterli in frigo. Dureranno circa 2 settimane. Mentre per le banane è utilissimo usare la pellicola da metterlo intorno al gambo in cima, così l’aria non potrà passare.

Anche i formaggi solidi, una volta aperti bisogna provvedere alla loro sicurezza, in questo caso ci occorrerà della carta forno e fare un pacchetto da mettere in frigo.

La verdura a ceppo come l’indivia o l’insala iceberg, vanno conservate bene ed in un contenitore con il tappo, bisogna togliere e lavare tutte le foglie per bene, asciugarle con un panno e prima di chiudere col coperchio, mettere un paio di fogli da cucina, come lo Scottex per raccogliere l’umidità e cambiarla ogni 2 o 3 giorni. Se non riusciamo a consumare subito alcuni cibi almeno c’è l’opzione del freezer che è sempre un valido aiuto.