Taglia l’ananas a cubetti e mangiane qualcuno prima di andare a letto: noterai subito il beneficio

Mangiare ananas prima di andare a dormire: la buona abitudine che dovresti adottare subito, nemmeno immagini l’incredibile beneficio!

Un frutto esotico che ci conquista per la sua caratteristica dolcezza. L’ananas è una variante di frutta che portiamo spesso in tavola e che adoperiamo in cucina sia come spuntino sano e nutriente sia per renderlo protagonista di golose preparazioni.

A questo frutto dal colore super vivace, sono attribuite numerosissime proprietà che beneficiano al nostro organismo. L’ananas che è ricco di bromelina, se consumato regolarmente, favorisce l’apporto dii tutti i nutrienti come minerali (manganese), Vitamina C che svolgono un’importante azione antiossidante in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi che accelerano il processo di invecchiamento cellulare.

L’ananas, grazie alle reazioni enzimatiche svolte nel nostro organismo, è inoltre un frutto in grado di migliorare le prestazioni alle quali ci dedichiamo quotidianamente, poiché aumenta l’apporto energetico giornaliero. Svolge un’importante azione diuretica e per questo l’ananas è anche riconosciuto come uno dei frutti alleati della salute e della linea, perché ci consente di espellere liquidi in eccesso con maggiore facilità. Ma sai perché dovresti prendere l’abitudine di consumare qualche cubetto di ananas prima di andare a letto?

Mangiare l’ananas prima di andare a dormire: il beneficio che ti dona è strabiliante!

Sapevi che l’ananas aiuta a conciliare il sonno? Fra le numerose proprietà di cui questo frutto gode, vi sarebbe anche quella che ci consente di dormire meglio. Perché accade? Ricco di acqua, fibre e nutrienti ma soprattutto ricco di melatonina, che favorisce e regola il sonno.

La melatonina, è una sostanza che il nostro corpo produce naturalmente. Una sua carenza però, può influenzare il nostro riposo. Al fine di riposare meglio, ricorriamo a metodi alternativi come l’assunzione di integratori che mirano a rilassare l’organismo quando ci accingiamo a dormire, favorendo il rilascio di melatonina. A questo compito provvede anche l’ananas. Ci basterà consumarne qualche cubetto, e coricarci per cadere nelle braccia di Morfeo e lasciarci guidare verso un placido sonno.

Consigli per dormire meglio

