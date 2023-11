Impossibile trovare le 3 differenze tra queste due immagini in 30 secondi: solo i migliori ci riescono

Sono 3 le differenze da trovare fra queste due immagini, ma sembra impossibile farlo. Solo i più attenti ci riusciranno in 30 secondi

Il test visivo che vi presentiamo oggi è di una difficoltà molto alta e difficilmente si riesce a superarlo. Solo le persone che hanno una vista più allenata e che sono solite svolgere attività del genere vi riusciranno in pochissimo tempo; ma per tutte le altre non c’è da disperare, perché siamo qui pronti ad elargire loro i consigli più idonei per arrivare alla soluzione.

Partiamo dal fatto che queste due immagini hanno solamente 3 differenze, ma non è facile coglierle in appena 30 secondi. Questo è il tempo limite da non superare, ma nel caso in cui non ci riusciate, nei prossimi paragrafi troverete degli indizi adatti a poter concludere insieme questo test visivo. Questa è un’attività che si può fare tranquillamente da soli, ma può essere divertente eseguirla anche sfidando qualche amico, parente o partner.

Il disegno mette in mostra un bellissimo gufo che si trova poggiato su un ramo, contornato da alcune margherite bianche, diverse foglie e degli alberi. Il contesto notturno in cui si trova, poi, ha un qualcosa di molto affascinante, quanto misterioso, e potrebbe portare chiunque a distrarsi e a non scovare gli errori.

Svolgimento e soluzione del test

Allarme spoiler. Nella prossima immagine vi sono le soluzioni, quindi meglio evitare di guardarla, nel caso in cui stesse ancora cercando di svolgere il test. Intanto, andiamo a dare un indizio fondamentale, che è quello di evitare di fissarsi sul gufo che, per quanto sia bello, è solamente un ornamento posto lì appositamente per distrarre le persone.

In effetti, si potranno trovare le differenze solamente scorgendo tutto ciò che questo tenero, ma inquietante e lugubre, uccello ha intorno. Partiamo dall’angolo di destra in alto, dove si potrà notare che nell’immagine di sinistra vi sono alcuni fiori in più, disegnati come puntini bianchi.

Infine, scendiamo, fino al ramo in cui poggia le zampe il gufo, più precisamente quella alla nostra sinistra. Si potrà ben vedere che nell’immagine di sinistra vi è una foglia in più, per niente semplice da trovare. Ma l’errore più complicato si trova sotto la zampa sinistra del gufo, dove ci sono due margherite nell’immagine di sinistra, ma mancanti in quella di destra. In questa piattaforma abbiamo altri test divertenti del genere e vi consigliamo vivamente di provare ad eseguirli per mantenere la mente allenata. Buon divertimento.