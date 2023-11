Una delle serie Tv più famose di sempre: se ti concentri un attimo riesci a capire di quale parliamo

Quella in penombra è una delle serie tv più amate a livello internazionale. Vediamo se riesci a indovinare di quale si tratta

In molti avranno già individuato il suo titolo, specie perché appassionati alle vicissitudini che i protagonisti inscenavano sul set. Di simpatia se ne poteva fare il pieno, visto che ognuno di loro riusciva a regalare momenti di pura gioia in ogni attività che svolgeva. Ma per chi non fosse ancora riuscito a capire di cosa stiamo parlando, allora gli elargiremo dei consigli per poter arrivare alla soluzione finale.

Si tratta di una delle serie tv maggiormente seguite a livello internazionale e i motivi di questo successo sono da ricercare in ogni scena che proponeva ai telespettatori. Partiamo dai nomi degli attori che svolgevano i ruoli principali, i quali erano fondamentalmente 4, ma contornati da altrettanti professionisti capaci di tenere l’attenzione del pubblico molto alta. Si chiamano Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally e Sean Hayes, dei veri colossi nel cinema statunitense.

Parliamo di una sitcom che è andata in onda principalmente a fine anni ’90, ma che ancora oggi è molto seguita sulle varie piattaforme online. I creatori sono David Kohan e Max Mutchnick ed è stata trasmessa per la prima volta nel 1998 sulle reti statunitensi della NBC.

Come arrivare facilmente alla soluzione

Se ancora ti vuoi prendere del tempo per poter scoprire di quale sitcom si tratta, allora evita di guardare la prossima immagine. Intanto ti diciamo che la trama ci parla di alcune vicende che girano intorno a due protagonisti, di cui uno è un avvocato omosessuale e l’altra è la sua migliore amica, ossia un’arredatrice di interni. Al loro fianco, poi, vi sono sempre dei co-protagonisti, ossia un altro ragazzo omosessuale e sempre in cerca di lavoro, oltre ad un’altra ragazza, ricca e molto bizzarra.

I due protagonisti principali vivono all’interno di un appartamento, in un palazzo situato sull’ottantesima strada a ovest di Manhattan, a New York. Ma anche Jack Mc Farland vive nello stesso palazzo, eppure non riesce a pagarsi l’affitto e viene aiutato da Will, da Karen e da sua madre.

Dopo aver visto l’immagine, sicuramente, avrete compreso bene di che serie tv stiamo parlando. Si tratta di “Will e Grace”, una sitcom che ha avuto vita dal 1998 fino al 2020, formata in 11 stagioni e 246 episodi di 22 minuti circa l’uno. La regia di questa serie tv è stata firmata anche da James Burrows, famoso per essere un attore britannico, nato nel 1991, che ha partecipato al film “Robin Hood” di Ridley Scott.