Shopping e zero voglia di provare i jeans? Con questo trucchetto trovi la taglia giusta senza indossarli

Vuoi cambiare guardaroba ma non hai voglia di provare i jeans? Ecco un trucchetto curioso per azzeccare la taglia giusta.

Non c’è cosa più bella di fare shopping e rinfrescare il guardaroba. Ammettiamolo però che dover provare i vestiti, fare le code nei camerini e dover indossare almeno tre paia per vedere quali ci entrano è la parte più noiosa. Per questo, spesso, quando dobbiamo fare compere rimandiamo e rimandiamo o in fretta e in furia andiamo alla cassa per poi renderci conto a casa che abbiamo comprato la taglia sbagliata.

Quante volte è successo? Troppe e spesso ci tocca riportare gli abiti in negozio per cambiarli o per risparmiare tempo li regaliamo alle nostre amiche. Ma c’è un rimedio per scoprire se la taglia che stiamo acquistando è giusta senza dover provare gli abiti? Almeno per i jeans esiste un trucchetto facile facile che ci aiuta a individuare il jeans giusto senza dover andare dritti al camerino. Nessuno lo conosce ed è davvero incredibile, roba da rimanere a bocca aperta!

Non hai voglia di provare i jeans prima di comprarli? Ecco il trucchetto per azzeccare la taglia

Non è facile azzeccare la taglia dei jeans, perché varia in base al modello e a volte pure dalla marca. Ad esempio, una taglia 42 può starmi piccola su un modello di pantalone o starmi grande in un altro. Un simpatico influencer, seguito da più di 7 milioni di persone su TikTok, ha svelato un trucchetto per azzeccare la taglia dei jeans senza doverli prima provare.

Il tiktoker, di nome andrelifehack, ha postato un video sul social network più popolare tra i giovani facendo incetta di like e commenti. Il ragazzo ha svelato che infilando l’avambraccio nel jeans si può misurare perfettamente la giusta misura del nostro corpo. Ma sarà vero? Un altro trucchetto è quello di prendere le estremità dei jeans con entrambe le mani e allargarle distendendo il pantalone. Alla fine del video il tiktoker ha voluto fare una prova e vedere se è riuscito ad azzeccare la misura dei pantaloni.

Il trucco ha funzionato perfettamente e il pantalone calza a pennello. I suoi followers sono rimasti senza parole e hanno finalmente appreso che la loro pigrizia non potrà mai fermare la loro voglia di shopping. Questo trucco è imbattibile perché non lo conosceva proprio nessuno.

Ecco il video postato da @andrelifehack su Tiktok: