I segnali quasi impercettibili che il partner vuole separarsi da te: prestagli la massima attenzione

Se noti questi atteggiamenti nel tuo partner stai particolarmente attento: potrebbero indicare il suo desiderio di rompere con te.

Una relazione d’amore è una delle esperienze più belle che si possano vivere quando entrambe le parti hanno il desiderio di costruire qualcosa di forte e duraturo assieme, ma non sempre il risultato finale è questo.

Le persone del tempo infatti cambiano e, allo stesso modo, possono cambiare anche i loro sentimenti e il loro desiderio di trascorrere la loro vita con qualcuno. Per questa ragione non bisogna mai dare l’altro per scontato e al tempo stesso bisogna cercare di capire quando alcuni comportamenti sono dettati da un cambiamento nell’altra persona, cambiamenti che potrebbe indicare il suo volere di mettere la parola fine alla relazione. Sono 5 in particolare i comportamenti a cui bisogna prestare maggiormente attenzione.

Il tuo partner potrebbe voler rompere con te: 5 segnali da non sottovalutare

• Passate molto meno tempo assieme: in una relazione è normale che ognuno abbia anche i propri spazi personali, ma se il partner dovesse assentarsi molto più spesso del normale e senza spiegazioni significa che qualcosa non sta andando per il verso giusto

• Non fa progetti con te: quando si è in una relazione di solito si ha l’intenzione di fare dei progetti assieme, ma se ciò non dovesse più accadere potrebbe significare che il partner non è poi così convinto che in futuro vi sarà ancora un legame

• Ti accusa della sua insoddisfazione: quando si sta con una persona si condividono sia i momenti di successo sia il fallimenti, ma questi ultimi non devono mai essere attribuiti al proprio partner quando non c’entra assolutamente niente, e se ciò dovesse accadere si tratta di un grave campanello di allarme da non sottovalutare per alcuna ragione

• È emotivamente distante: in una coppia c’è una certa complicità che permette di passare del tempo assieme in serenità, di ridere, di scherzare e di trovarsi in sintonia. Se ciò non dovesse più essere presente significa che qualcosa è cambiato

• Non c’è più interesse sessuale: infine l’intimità a letto è un aspetto che assume parecchia importanza in una relazione di coppia, ma se dovesse diminuire senza delle ragioni vere e proprie potrebbe indicare un disinteresse da parte dell’altra persona

Nel caso in cui vi fossero alcuni di questi segnali, la prima cosa da fare è parlare con il tuo partner in modo tale da cercare di capire come si è arrivati a questo punto e decidere come comportarsi di conseguenza.