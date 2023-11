Viaggi a novembre sfruttando la bassa stagione: le migliori locali per qualità e prezzo

I veri viaggiatori sanno che a novembre è possibile fare una vacanza sfruttando la bassa stagione. Ecco le migliori località per fare viaggi a novembre.

Viaggiare a novembre puoi avere i suoi vantaggi, ovvero sfruttare i prezzi bassi a causa della bassa stagione successiva. Oggi scopriamo quali sono i migliori viaggi da fare a novembre per il rapporto qualità prezzo.

Se ti manca il mare, novembre è il mese perfetto per andare in una località balneare da sogno. Ci sono infatti diverse aree del mondo in cui in questo periodo è estate.

Ma se non è l’estate ciò che cerchi e vuoi sfruttare la bassa stagione del mese di novembre, sappi che esistono anche tante altre opportunità. Scopriamolo insieme.

Viaggi a novembre: sfrutta la bassa stagione per fare un viaggio da sogno

A novembre i prezzi degli hotel e dei voli sono decisamente più bassi rispetto al resto dell’anno o, ad esempio, rispetto al periodo natalizio. Chi ha la possibilità di prendersi qualche giorno di ferie (sarebbe più indicato una settimana), in questo periodo dell’anno può sfruttare a suo vantaggio il fatto di essere nel bel mezzo della bassa stagione.

Così anche destinazioni da sogno come Caraibi o sud est asiatico diventano decisamente più accessibili. Oltre al fatto che proprio in questo periodo, in queste zone del mondo, c’è il clima ideale, senza però dover fare i conti con lunghe file per entrare ai musei o per visitare i monumenti. Infatti con la bassa stagione, oltre a beneficiare di prezzi più bassi si può sfruttare anche la scarsa affluenza dei turisti.

Novembre è il mese perfetto per fare una visita a New York. In questo periodo dell’anno la grande mela è uno spettacolo di colori soprattutto al Central Park. In questo mese, tra l’altro ricorre anche la famosa festa del Ringraziamento, perciò la città è addobbata per l’occorrenza ed è possibile ammirare anche la famosa Macy’s Thanksgiving Day Parade.

Se preferisci una meta dal sapore più esotico i Caraibi sono sicuramente una destinazione ideale. Da poco è terminata la stagione di monsoni e degli uragani. Quindi è possibile godersi le mete caraibiche nel periodo in cui le temperature sono davvero gradevoli.

Cuba a novembre è una delle destinazioni preferite dagli europei: è il momento migliore per visitare L’Avana e per perdersi sulle spiagge che affacciano sul Mar dei Caraibi.

A novembre in molte parti del mondo si celebrano i defunti. Una delle feste più conosciute a livello mondiale è il giorno dei morti in Messico. A differenza di quello che si potrebbe credere è una ricorrenza colorata: un tripudio di fiori, candele e teschi.