Nuovissimo bonus da oltre 500 euro: adesso è ufficiale, ecco come avere subito i soldi

In arrivo un nuovo bonus da oltre 500 euro. Ecco i lavoratori che possono richiederlo e quando riceveranno i soldi.

Buone notizie per i lavoratori, in arrivo un nuovo bonus da oltre 500 euro. Il bonus in questione è pensato per una particolare categoria di lavoratori legati alla categoria contrattuale del part time ciclico. Questi lavoratori a tempo indeterminato prestano la loro opera solo in determinati periodi dell’anno, restando inattivi nei mesi restanti. La conferma del bonus riservato ai lavoratori in part time ciclico è stata inserita nel decreto Anticipi.

Questo tipo di contratto di part time ciclico verticale (detto anche multi-periodale), prevede che i lavoratori prestino la loro manodopera full time, ma solo in determinati mesi dell’anno o in determinati giorni della settimana. A causa di questo, il nuovo bonus da 550 euro, è stato pensato per coprire i periodi di tempo in cui i lavoratori con part time ciclico non si trovano sotto contratto.

Il bonus una tantum è destinato ai dipendenti subordinati del settore privato con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico in cui il rapporto deve prevedere dei periodi non interamente lavorati. Il periodo di disoccupazione deve corrispondere ad almeno un mese in via continuativa e complessivamente. In particolare, non deve essere inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.

I requisiti per richiedere il bonus da 550 euro

I requisiti necessari per richiedere il bonus da 550 euro sono i seguenti: il lavoratore deve avere svolto l’attività in modalità part time ciclica nel 2022; il lavoratore non può avere altri rapporti di lavoro attivi nel momento della domanda e non può percepire assegni pensionistici (incluso l’Ape sociale). Inoltre, il lavoratore al momento della domanda non può percepire indennità di disoccupazione.

Il bonus 550 euro è una riconferma del precedente bonus 2022. Per chiederlo c’è tempo fino al 30 novembre. Il bonus può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore e non concorre alla formazione del reddito. La domanda andrà presentata per via telematica tramite il portale istituzionale dell’Inps. L’accesso, come sempre, è riservato a chi sia in possesso di Spid, Cie (Carta di Identità Elettronica) o Cns (Carta Nazionale dei Servizi).

Qualora venga confermato dalle fonti ufficiali, la domanda potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center integrato (numero verde gratuito da rete fissa 803164 o numero a pagamento da rete mobile 06164164 con tariffa diversa a seconda del gestore). Si potrà fare domanda anche tramite patronati e consulenti fiscali autorizzati, con il supporto di personale autorizzato.