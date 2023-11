A Natale tutti vogliono un ciondolo Pandora, ma come si pulisce quando si annerisce? Il metodo infallibile

I gioielli Pandora sono tra i più amati e desiderati, apprezzatissimi come regalo. Ma sai come pulirli? Ecco il metodo infallibile.

Da molti anni ormai Pandora è sinonimo di alta qualità e originalità dei gioielli. Pandora si distingue non solo per la forza del brand e la raffinatezza dei suoi prodotti, ma soprattutto perché in pochissimi anni ha trasformato una piccola bottega orafa, in una multinazionale presente in più di 70 paesi, nonché uno tra i marchi di gioielleria leader al mondo. Pandora è il brand di gioielli più amato e apprezzato nel mondo.

La storia di Pandora inizia nel 1982, quando i coniugi Enevoldsen decidono di aprire una piccola gioielleria nel quartiere Nørrebrogade di Copenaghen. Nel 2000 il brand si fa conoscere in tutto il mondo con l’iconico bracciale “Moments”, formato da parti componibili e personalizzabile dal cliente. L’azienda inizia a espandersi a livello internazionale: nel 2003 entra negli Stati Uniti, nel 2004 in Germania e in Australia.

Il successo di Pandora è strettamente legato con il messaggio che l’azienda vuole lanciare: i gioielli Pandora sono concepiti per esprimere la creatività e l’individualità di ogni donna grazie alla loro componibilità, caratteristica che li rende totalmente unici per ogni donna che li indossa. Ogni donna può raccontare la propria storia indossando una delle creazioni Pandora e può celebrare ogni momento della vita.

Come pulire correttamente un gioiello Pandora

La manutenzione dei gioielli Pandora è indispensabili per mantenere intatta la bellezza del prodotto. Molti clienti lamentano un precoce annerimento dei gioielli del brand e non sanno come ripristinare la lucentezza originaria. Infatti, il bracciale Pandora, essendo in Argento Sterling 925, è soggetto a ossidazione frequente per cui è necessario pulirlo nel modo più corretto per non danneggiare il materiale e per mantenerlo sempre come nuovo.

Se quando indossi il tuo gioiello Pandora vedi che lascia sulla pelle un segno verde o nero, è arrivato il momento di pulirlo. Con questo metodo infallibili potrai pulire a casa i tuoi gioielli Pandora. Il bicarbonato è uno dei rimedi più efficaci e meno corrosivi per pulire e lucidare l’argento. Può essere utilizzato non solo per il bracciale Pandora annerito, ma anche per i suoi charm. Prendete una ciotola e riempitela con acqua tiepida. Poi aggiungete un cucchiaino di bicarbonato di sodio e fatelo sciogliere completamente.

A questo punto, mettete il laccio del braccialetto e gli charm nella ciotola e lasciatelo agire per una decina di minuti circa. In seguito risciacquate e asciugate bene con un panno morbido tutte le componenti del bracciale. Oltre a disinfettare il vostro gioiello, il bicarbonato aiuta a donare lucentezza al bracciale e ad eliminare l’ossidazione. Potete ripetere la stessa operazione anche utilizzando il sale da cucina.