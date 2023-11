La routine “essenziale” può ridurre il rischio di caduta dei capelli: ecco in cosa consiste

Se ti cadono tantissimi capelli in una giornata, niente paura: tutto quello che ti serve per contrastare la caduta è seguire questa semplice routine.

La caduta dei capelli è un fenomeno abbastanza diffuso e comune e circa il 40% delle donne di età pari o superiore a 70 anni soffre di calvizie femminile. Tuttavia, esistono molti tipi diversi di perdita di capelli che possono essere causati da una miriade di cose diverse. Che sia genetica, stress o alimentazione carente di alcune vitamine fondamentali per la salute del cuoio capelluto, diciamo pure come prima di arrivare a una diagnosi personale sulla causa scatenante, sono davvero tantissimi i fattori da prendere in considerazione.

E sebbene ci siano tantissimi trattamenti per chi soffre della caduta dei capelli, esistono modi per ridurre al minimo il rischio di caduta prima che questo diventi un problema serio. In un articolo del quotidiano inglese ‘Express‘, la dottoressa Radmila Lukian ha spiegato come seguire un giusto stile di vita sia essenziale quando si tratta di ridurre al minimo la caduta dei capelli. In altre parole, per prevenire questo fenomeno, è di fondamentale importanza stabilire una routine che impatta ogni aspetto della nostra vita. Ma cosa si deve fare esattamente?

La haircare routine essenziale per contrastare la caduta dei capelli: ecco in cosa consiste

Innanzitutto, come accennavamo prima, una dieta ben bilanciata, varia, equilibrata e ricca di nutrienti fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo, come proteine, ferro e vitamine essenziali, è cruciale per la salute dei capelli. Ma non è l’unico aspetto da curare.

Sempre secondo la dottoressa Radmila Lukian si deve dare “priorità al benessere del cuoio capelluto detergendolo e massaggiandolo regolarmente per migliorare la circolazione sanguigna“. In questo modo, infatti, il bulbo è sempre stimolato ed è più semplice crescere. Ma anche riuscire gestire bene lo stress – ovvero una delle cause principali della caduta dei capelli – evitare di bere o fumare può supportare ulteriormente la salute dei capelli.

Tuttavia, se si soffre di una significativa perdita di capelli, è meglio consultare un dermatologo che possa condurre una valutazione approfondita del problema, inclusi esami del sangue e procedure diagnostiche, per individuare i fattori medici sottostanti che contribuiscono alla caduta dei capelli. A priori però, prima di provare nuovi trattamenti o modificare la propria dieta, è sempre consigliabile consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista nel settore per non alimentare in maniera del tutto inconsapevole la caduta dei capelli.