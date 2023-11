L’hai riconosciuta? È amatissima in Italia e tra qualche mese sarà mamma per la prima volta

Scopri il personaggio: è una delle più amate dagli italiani e tra qualche mese diventerà mamma. Vediamo insieme di chi si tratta.

In questo periodo diversi personaggi del mondo dello spettacolo aspettano un figlio. Per questo vogliamo capire se riesci a indovinare chi si cela dietro questa fotografia. La silhouette mostra una donna con il pancione che ha i capelli lunghi.

Il primo indizio è che si tratta del suo primo figlio e che ancora non sa se sarà una femminuccia o un maschietto. A differenza di molti che non vedono l’ora di festeggiare il sesso con i gender reveal, questo personaggio ha dichiarato durante un’intervista a Domenica In, di voler attendere la nascita per scoprire se metterà fuori alla porta un fiocco azzurro o uno rosa.

Un altro indizio per scoprire la sua identità è che si tratta di un’attrice siciliana molto famosa. Nata a Catania nel 1985, sin da piccola viene notata per la sua bellezza che la porta a partecipare nel 2008 a Miss Italia dove viene eletta reginetta e conquista anche la fascia di Miss Cinema che le consente di avere una borsa di studio. Nella sua carriera ha condotto diversi programmi tv sulla Rai e conquistato come attrice due Nastri d’argento, un Ciak d’Oro e una candidatura al David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

Indovina chi è il personaggio che sarà mamma

Recentemente la stiamo vedendo impegnata in una serie di successo in onda su Disney+. Si tratta dei Leoni di Sicilia, diretta da Paolo Genovese e tratta dai romanzi di Stefania Auci. Al centro della trama c’è la famiglia Florio, armatori e imprenditori calabresi che si trasferiscono in Sicilia nell’Ottocento e acquistano popolarità e ricchezza. Il personaggio della foto interpreta Giulia Portalupi, una donna borghese che fa perdere la testa a Vincenzo Florio.

Avete riconosciuto di chi si tratta? Stiamo parlando dell’attrice e presentatrice tv Miriam Leone. Sul suo profilo social, che vanta circa 1,7 milioni di iscritti, posta le foto di lei col pancione. La Leone mostra un fisico perfetto e in uno scatto si nota tutta la sua silhouette e le sue forme.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Miriam Leone si è sposata a settembre del 2021 con Paolo Carullo, musicista e manager di Caltagirone. I due poi hanno annunciato di aspettare un figlio che nascerà tra la fine di novembre e i primi di dicembre. L’attesa quindi sta per terminare.