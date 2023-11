Dal 4 novembre puoi raggiungere il Polo Nord in un attimo: ecco cosa hanno creato

Visitare il Polo Nord è sempre stato il tuo sogno? Da oggi è possibile raggiungerlo velocemente e senza sforzo: ecco come.

Raggiungere il Polo Nord è il sogno di tante persone. I viaggiatori di tutto il mondo bramano l’eccitazione e l’esperienza di una spedizione polare che attraversa i mari Barents e Kara e l’Oceano Artico. Il Polo Nord è uno dei luoghi più remoti della Terra e non smette mai di affascinare intere generazioni, che in quell’enorme distesa di ghiaccio, trovano spazio per le loro fantasie su Babbo Natale e i suoi aiutanti.

Ed è proprio in questi luoghi magici, nello specifico in Lapponia, che vivere il periodo di Natale si trasforma in un’esperienza unica nel suo genere. È sicuramente vero che questa regione esprime il massimo del suo fascino durante la lunga stagione invernale e la ricorrenza natalizia, ma ci sono anche altri momenti dell’anno in cui è possibile apprezzarne appieno tutta la bellezza. La Lapponia è nota per i suoi incredibili paesaggi naturali mozzafiato e per le enormi distese di candida neve.

Lo spettacolo invernale è sicuramente il più suggestivo dell’anno. Nella stagione fredda, in Lapponia avrete la possibilità di assistere allo spettacolo dell’aurora boreale, un’esperienza magica da vivere. L’inverno è molto rigido poichè vengono raggiunte temperature di circa meno 15/20° sotto lo zero. Se siete dei tipi estremamente freddolosi, la stagione perfetta per visitare la Lapponia è la primavera o l’estate, in cui il ghiaccio è ormai sciolto e le temperature sono gradevoli.

Come raggiungere il Polo Nord in un attimo e vivere la magia del Natale

Raggiungere il Polo Nord e la Lapponia non è più un viaggio impossibile e una meta irraggiungibile da visitare. Dal 4 novembre sarà possibile raggiungere il Circolo Polare Artico direttamente dall’aeroporto di Milano. La compagnia di volo low cost Ryanair, sta mettendo a disposizione dei voli diretti da Milano per la Lapponia. Un’occasione unica e irripetibile per chi sognava da tempo di vivere un’esperienza in Lapponia in occasione delle festività natalizie.

Saranno disponibili due voli a settimana dall’aeroporto di Orio al Serio per tutta la stagione invernale. Raggiungere la città di Babbo Natale non sarà più un sogno impossibile. Da oggi puoi organizzare la tua vacanza natalizia insieme a tutta la famiglia e scoprire la magia della Lapponia. Immergiti nell’atmosfera natalizia della Lapponia e visita un luogo mozzafiato per vivere un’esperienza che ricorderai per tutta la vita insieme ai tuoi cari.