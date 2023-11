Olio extra vergine di oliva: questo è il migliore in vendita nei supermercati secondo Altroconsumo

Olio d’oliva, qual è il migliore secondo la classifica effettuata da Altroconsumo: tutti i consigli e le dritte per scegliere un prodotto di qualità.

L’olio d’oliva è un ottimo ingrediente, si tratta di una delle scelte migliori per condire nostri piatti, ideale se utilizzato a crudo, è consigliato utilizzarlo anche per la frittura in quanto resiste perfettamente alle alte temperature.

È in grado di conferire un sapore unico ai nostri piatti, un olio d’oliva buono avrà un sapore che riconosceremo immediatamente, anche il suo odore sarà particolare ed inconfondibile. In Italia esistono molti produttori d’olio d’oliva, in alcune zone infatti ci sono moltissimi uliveti dai quali vengono raccolte le olive per ottenere l’olio dopo la spremitura.

Produrre l’olio, è un’usanza che va avanti da generazioni, un olio d’oliva di qualità, sarà un toccasana per la nostra salute, è infatti ottimo per prevenire diverse patologie cardiovascolari, in quanto è ricco di grassi buoni omega 3. Favorisce inoltre il benessere della pelle e dei capelli. Ottimo anche per il nostro apparato gastrointestinale, tende a facilitare appunto la mobilità dell’intestino, favorendo il transito delle feci. Un vecchio rimedio infatti, utilizzato in casi di stitichezza, era quello di assumere un cucchiaio d’olio d’oliva a crudo.

Olio d’oliva, la classifica di Altroconsumo

Quando acquistiamo l’olio d’oliva, dobbiamo assolutamente verificare che il prodotto sia di qualità, purtroppo nei supermercati ci sono parecchi oli che in realtà non sono buoni. Talvolta infatti, si potrebbe trattare di miscele di oli di bassa qualità.

Altroconsumo si è occupato di verificare quali sono gli oli migliori che possiamo trovare al supermercato. Tra i migliori ci sarebbe il Monini Bios 100% Italiano e biologico, il prodotto gode di un’ottima qualità prezzo. Al secondo posto troviamo l’olio Clemente La Terra, sempre 100% italiano, è seguito dall’olio Carapelli Bio, sarebbero questi i tre oli sul podio da prediligere.

In alternativa è consigliato scegliere di acquistare il prodotto a km zero da un fornitore di fiducia, gli ingredienti che portiamo sulla nostra tavola, devono essere di qualità. Ciò che ingeriamo è collegato alla nostra salute e non possiamo permetterci di assumere cibi nocivi o poco sani.

Talvolta, infatti, gli oli non sono spremuti a freddo, hanno diverse sostanze che non dovrebbero contenere e le piante da cui provengono sono ammalate. Un olio buono mediamente costa intorno ai 10 € al litro, il prezzo può variare ma sicuramente non possiamo pensare di trovare 1 litro d’olio buono a 5 € ad esempio.