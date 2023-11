Fai shopping convulsivo? Il motivo si nasconde nel tuo segno zodiacale

Spendi tanti soldi in oggetti per la casa o per vestiti che in realtà non ti servono? Non dipende proprio da te, ma dal tuo segno zodiacale.

Quante volte ci siamo ritrovati all’interno del centro commerciale oppure in giro per negozi a comprare vestiti o oggetti per la casa che in realtà non servivano. Questo è lo shopping compulsivo, che spesso è un indicatore di un altro problema.

Molto spesso, si effettuano compere senza pensarci dopo una delusione d’amore: si esce con la propria migliore amica e si fanno spesi folli. Sicuramente anche tu, per una vota, non hai badato a spese. Invece, se questo fatto è recidivo, allora potresti far parte di quei segni zodiacali che non si rendono neanche conto di quanto spendono. Questo lato, come hai potuto notare, è stato influenzato dagli astri e dalla luna. Sono in tutto sei segni. Ora non rimane fare altro che andare a scoprire quali sono.

Ma soprattutto ti sveleremo se in questa classifica c’è anche il tuo segno oppure no. Allora, cosa stai aspettando? Iniziamo a leggere.

Segni zodiacali che spendono troppo: ecco quali sono

Il primo segno ad essere davvero fuori controllo quando si tratta di comprare alcune cose è senza dubbio l’Ariete, noto per essere molto impulsivo. È sempre pronto ad investire in nuovi progetti, senza pensarci due volte. Devi solo tenere presente le tue finanze!

Anche i Gemelli non fanno altro che spendere soldi, soprattutto in oggetti che in un primo momento sembravano indispensabili, ma dopo averli acquistati capiscono che sono del tutto inutili. Forse questo suo aspetto caratteriale è dato dalla sua doppia natura!

Il Leone, invece, ama molto il lusso ed è sempre in cerca di attenzione. I nati sotto questo segno tendono a spendere in modo impulsivo su certi articoli, molto costosi solo per impressionare gli altri. Non badano a spese quando fanno questi acquisti, che servono solo per impressionare le altre persone. Devono, però, tenere sotto controllo il loro budget se vogliono continuare a far colpo!

Il Sagittario si trova al quarto posto e spenderebbe una fortuna in viaggi ed avventure. Ama molto scoprire il mondo che lo circonda e per farlo non pensa ai soldi. Ma dovrebbe stare più accorto con il denaro.

Anche il segno dei Pesci non poteva mancare in questa classifica: i nati sotto questo segno sono propensi a spendere in modo impulsivo per aiutare amici e familiari che si trovano in difficoltà, senza preoccuparsi delle conseguenze finanziarie.

Infine, al sesto ed ultimo posto troviamo la Bilancia, che è attratto da tutto ciò che è bello, ma questo potrebbe essere davvero un problema per via del budget: infatti non riesce a resistere alle tentazioni dei negozi.