Harry, il retroscena angosciante su Meghan: “dipende da lei per…”

Distante da casa e nostalgico della sua Londra, spunta ora il retroscena incredibile su Harry che dipenderebbe in tutto e per tutto da Meghan.

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, nel 2020 hanno lasciato il mondo a bocca aperta con le loro dimissioni dalla carica di membri senior della Royal Family per iniziare una nuova vita in America, senza l’ingombrante peso di tutti i Windsor e di Buckingham Palace. Per i duchi, infatti, il clima era diventato davvero invivibile e le cose sono solo peggiorate quando è nato Archie, il primogenito della coppia.

Durante l’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey, infatti, Harry e Meghan avevano accusato pubblicamente – senza mai rivelare il nome però – di razzismo un membro anziano della famiglia preoccupato per il colore della pelle del piccolo Windsor, quella è stata per i Sussex la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E così, l’unica cosa da fare per vivere sereni e felici era allontanarsi quanto più possibile dal Regno Unito.

Dopo 3 anni però, le cose sembrano essere cambiate non poco. Diventano sempre più insistenti, infatti, le voci secondo cui Harry sia nostalgico e non veda l’ora di tornare a Londra che, a prescindere da tutto, resta comunque la sua casa. In questi giorni però è emerso un altro retroscena incredibile sul principe che pare dipendere in tutto e per tutto dalla moglie.

Come sta davvero Harry e qual è il rapporto con Meghan Markle

Harry ha sacrificato tantissimo per Meghan – un po’ come aveva fatto lei abbandonando set, red carpet e il suo blog di successo ‘The Tig‘ – rinunciando alla sua vecchia vita da principe che, per quanto stretta e scomoda, è stata per tantissimo tempo la sua unica visione del mondo. Per quanto insomma non lo sia più in maniera attiva, il secondo genito di Carlo resta comunque un principe nonché membro della famiglia reale più importane di tutte.

Tuttavia, secondo l’esperto reale Phil Dampier, il principe Harry sarebbe diventato “dipendente” da Meghan Markle dopo essersi allontanato dalla sua famiglia e dai suoi amici. Come riportato, infatti, dal quotidiano inglese ‘Mirror‘, lo scrittore crede che il duca del Sussex ora faccia affidamento su sua moglie per molte delle sue esperienze sociali. In altre parole, il trasferimento in California di Harry gli è costato tanto, a cominciare dalla sua cerchia di amici più intimi che ora rimpiange non poco.

“Non solo ha perso la sua famiglia, il suo status reale e i legami con l’esercito, ma ha anche perso molti amici“, ha spiegato Phil Dampier. “Ho come l’impressione che non abbia una cerchia di compagni di bevute con cui rilassarsi a Montecito, che ha una popolazione di anziani, e sono sicuro che questo gli pesi abbastanza“.

A prescindere però dalle impressioni dell’esperto reale, due settimane Harry si è recentemente goduto un viaggio in solitaria ad Austin, in Texas, mentre visitava una pista da corsa. Il principe poi ha anche incontrato il team Mercedes ed è apparso molto rilassato e tranquillo chiacchierando anche animatamente con la squadra e ascoltando con una certa attenzione tutto quello che gli veniva detto. Il Natale però si avvicina ed è molto probabile che la nostalgia di casa tornerà a farsi sentire con forza.