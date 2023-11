Navigare sul web è diventato snervante? Ecco un trucco per velocizzare Google Chrome

Navigate di continuo sul web ma vi capita spesso di dover attendere molto tempo perché il portale si blocca? Ecco un trucco per voi

Quante cose sono cambiate nel corso degli ultimi anni e quello che siamo ora dipende dal passato. Nonostante ciò, oggi possiamo dire di vivere in modo del tutto diverso da ieri. Abbiamo tratto spunto da quella realtà per poterci immergere in quella che viviamo ora e che in un modo o nell’altro ci ha resi delle persone diverse dai nostri avi. Meglio o peggio non sta a noi dirlo, però non possiamo fare altro, a prescindere dai pregiudizi che ci possono essere per un’epoca moderna e tecnologica come la nostra, che adattarci a questo nuovo mondo.

Per cui è cambiata tutta la comunicazione, ed oggi, le parole chiavi sono la condivisione e l’immediatezza. Questo ha contribuito a constatare ogni giorno e modificare in maniera del tutto radicale, i rapporti umani e la nostra vita sia sul piano umano che su quello lavorativo. Nella nostra esistenza è diventata anche molto importante la ricerca: siamo diventati (grazie alla tecnologia), persone nuove, sempre curiose e desiderose di conoscere tutti i più nascosti segreti del nostro essere e del mondo che ci circonda. Ecco perché esiste il web.

Ecco qual è il trucco per rendere più rapido Google Chrome

Non possiamo fare a meno di navigare sul web per motivi legati al lavoro, ma non solo: infatti è possibile per noi riuscire a trovare sempre una marea di informazioni e di notizie in Internet su tutto ciò che ci può interessare. Si possono scoprire un sacco di cose e possiamo tenere sempre accesa la nostra mente e tenere viva la nostra curiosità.

Ecco perché tendiamo a passare sempre tanto tempo davanti al nostro PC oppure davanti al cellulare, connessi con tutto il mondo, alla ricerca costante di novità e di stimoli continui per il nostro cervello. Un problema però con cui dobbiamo combattere facilmente riguarda la lentezza del browser e della linea di rete che spesso diventa flebile o si interrompe, rallentando la nostra navigazione; però ora esiste un trucco per evitare tutto questo.

Per velocizzare Google Chrome infatti basta aprirlo e recarci sui puntini in alto sulla destra, dove troveremo le impostazioni. Da lì dovremo cliccare su privacy e sicurezza e su precarica le pagine. Successivamente, dovremo controllare che si attivata la funzionalità del caricamento esteso e navigheremo in modo più immediato.