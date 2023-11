Laura Pausini oggi è così, ma com’era agli esordi? Il video da ragazzina

Laura Pausini oggi è una cantante di grande successo ma la ricordate ai suoi esordi: il video di quando era ancora una ragazza non mente.

E’ al momento l’artista italiana più famosa e apprezzata non solo dal pubblico di casa sua ma da quello di tutto il mondo. Con la sua musica ha raggiunto alti livelli con il mercato discografico internazionale, in numerosi paesi tra cui l’Europa, l’America del Nord e l’America Latina, diventando la cantante italiana più nota dagli anni novanta in poi e incidendo brani in spagnolo, portoghese, inglese, francese e catalano e collaborando con tantissimi artisti di livello internazionale.

Il suo aspetto oggi è quello che conoscono tutti, ma chi può con certezza affermare di ricordarla ai suoi esordi? Era ancora una ragazzina con pochissima esperienza, eppure con il suo brano stava calcando un palco prestigioso che di certo ancora non oggi non ha dimenticato.

Stiamo parlando del Festival di Sanremo che nel 1993 le ha permesso di vincere con il brano La solitudine, brano che ancora oggi nei suoi concerti non può fare a meno di cantare, quasi come una celebrazione della sua carriera.

Laura Pausini, il suo esordio a Sanremo 1997 è indimenticabile: era molto giovane

Per potere capire bene di che cosa stiamo parlando dobbiamo fare un salto all’indietro nel tempo e come detto prima al 1997 quando Laura Pausini si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo con la Solitudine riuscendo a trionfare. Un successo che poi ha replicato l’anno dopo con il terzo posto nella categoria big con Strani Amori.

Da quel giorno di acqua sotto i ponti ne è passata, eppure nonostante i tanti palchi in giro per il mondo e il grande successo, molto spesso ha rivelato di avere conservato lo spirito della ragazza di Solarolo, molto timida che non aveva nessuna idea di quello che da li ha poco le sarebbe capitato.

“Era la mia vita quando avevo 17 anni, una vita simile a quella di tante ragazze di Solarolo. Solo che io oltre alla scuola d’arte, i compiti, la chiesa e il lavoro da babysitter avevo anche il pianobar con mio babbo Fabrizio. E come tutte le adolescenti ero innamorata persa” ha raccontato l’artista in occasione dei 30 anni dalla nascita delle canzone.

Tanto per capirci nella sua carriera, la Pausini ha attraversato diversi stile, cantando musica latina pop rock, swing e dance pop e le stime di vendita della FIMI e della Rai sottolineano come la cantante abbia raggiunto fino a questo momento 70 milioni di dischi venduti nel mondo aggiudicandosi 226 dischi di platino.