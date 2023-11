Grande Fratello, tensione in casa: “Mi faranno fuori”, arriva la confessione inaspettata

Sale la tensione nella Casa del Grande Fratello: un concorrente ammette la paura di poter lasciare il reality. Cosa sta accadendo tra gli inquilini

Prosegue con discreto successo questa edizione del Grande Fratello. Purtroppo, il cast scelto dalla produzione e le nuove regole imposte da Pier Silvio non sembrano proprio far decollare gli ascolti. Intanto, anche il clima all’interno della casa è ormai rovente.

Marina Fiordaliso ha intenzione di rendere l’atmosfera ancora più incandescente e dopo le varie liti che l’hanno vista protagonista nelle scorse settimane, ecco che continua sparato a zero contro alcuni compagni di avventura. La donna ha espresso una cattiva opinione su Giuseppe Garibaldi ma anche su Angelica Baraldi, Mirko Brunetti e Letizia Petris. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Fiordaliso spara a zero contro tutti i concorrenti della Casa

Fin dall’inizio la cantante si è scagliata contro il bidello per aver scritto una lettera di scuse a Beatrice. Secondo Fiordaliso Giuseppe avrebbe giocato sporco per rimanere all’interno del programma e per cercare di trovare appoggio da parte dei fan. Infatti, Marina ha insistito dicendo che tale missiva avrebbe dovuta dargliela se proprio ci tenesse quando sarebbe uscito dalla Casa. Ma l’artista come si è visto anche nelle dirette successive si è scagliata anche contro Paolo Masella e Letizia Petris. Per non parlare anche di Angela Bararli.

Marina ci è andata giù molto pesante con la collega accusandola di avere un fidanzato immaginario come Pamela Prati. Di parole grosse ne ha avuto anche contro Mirko Brunetti, nuovo concorrente del GF. Non solo si è scagliato contro di lui per la sua partecipazione al programma ma anche per ciò che ha fatto a Temptation. Senza giri di parole, lo ha invitato ad uscire dal reality e a risolvere fuori i suoi problemi. Insomma, la Fiordaliso ha dimostrato di avercela davvero con tutti

Nonostante tutto, all’interno della Casa, Marina Firodaliso è diventata senza dubbio uno dei pilastri importanti del Grande Fratello. Chiunque è in cerca di un consiglio o di una parola di conforto va sempre da lei. La cantante con il suo modo di fare e la sua schiettezza riesce a farsi apprezzare. Come detto in precedenza, però, nelle ultime ore si è molto sbottonata su alcuni coinquilini e questo non è piaciuto a molti fan da casa. Perchè ha dimostrato tutto un’altro atteggiamento rispetto a quello che mostra in puntata. Ovviamente, adesso bisognerà vedere cosa accadrà nella prossima diretta e il suo atteggiamento potrebbe costarle le nominations.