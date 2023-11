Elisabetta Gregoraci duramente attaccata su Instagram per una foto: la sua risposta è di fuoco

Elisabetta Gregoraci riceve attacchi durissimi per l’ultimo post pubblicato su Instagram: ecco la risposta a tono della showgirl

Una delle showgirl più eleganti e di maggior classe del nostro panorama televisivo è senza dubbio Elisabetta Gregoraci. La quale può contare su un numero molto elevato di fan, ma deve anche avere a che fare, ogni tanto, con polemiche di vario genere e con i messaggi degli haters.

Uno dei temi principali che sollevano il dibattito, relativamente alla modella e soubrette calabrese, è quello del rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. I due hanno mantenuto una relazione di amicizia, anche nell’interesse della crescita del figlio Nathan Falco. Ma spesso e volentieri c’è chi ritiene che Elisabetta metta davanti in questo i propri interessi in maniera opportunistica.

Dal punto di vista del gossip, è sempre stata un personaggio particolarmente discusso, al punto da intervenire in prima persona, tempo fa, per mettere un freno alle speculazioni sulla sua vita privata. “Quando ci saranno delle novità, lo saprete da me“, aveva detto in sostanza.

La grande maggioranza di chi la segue con attenzione sui social – oltre due milioni di followers su Instagram – è comunque dalla sua parte e la sostiene e incoraggia di continuo, apprezzandone il modo di essere e di porsi. Le polemiche, in ogni caso, non mancano mai ed Elisabetta ha dovuto rispondere ad altro tipo di accuse.

Elisabetta Gregoraci fa palestra, ma i fan non sono d’accordo e fanno polemica: ecco come ha replicato lei

A tenere banco sono gli ultimi scatti, quelli pubblicati con Elisabetta intenta a tenersi in forma facendo palestra. Se molti hanno sottolineato il suo consueto fascino e l’hanno riempita di complimenti, altri non si sono detti particolarmente d’accordo, anzi.

Nei giorni precedenti, infatti, la Gregoraci aveva dedicato un post per la morte della nonna Elisabetta, all’età di 102 anni. C’è chi ha fatto notare, in maniera caustica: “Il lutto è durato abbastanza”. E qualcun altro ha postato tra i commenti un: “Foto significative…”. Scatenando la risposta di Elisabetta, che ha replicato a muso duro: “Invece le tue…“. La showgirl, di solito, è molto attenta a cosa le scrivono i fan, ed è solita ringraziare tutti per l’incoraggiamento continuo, come ha fatto al momento del raggiungimento del traguardo dei due milioni di followers. Ma a volte, la misura è colma anche per lei.