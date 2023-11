George Clooney ha il suo ristorante preferito in Italia: ecco dove si trova

L’amore di George Clooney nei confronti dell’Italia non è un segreto e l’attore ha anche il suo ristorante preferito nel Bel Paese.

È una delle star hollywoodiane più famose e amate a livello internazionale. La sua carriera è costellata di successi cinematografici e del piccolo schermo. George Clooney non ha bisogno di presentazioni: due Oscar vinti, innumerevoli ruoli iconici che lo hanno consacrato a divo del cinema e un fascino naturale che colpisce ancora i fans di tutto il mondo. L’attore e regista americano è una delle celebrity più amate di sempre.

Clooney ha sempre dimostrato una grande fascinazione nei confronti del Bel Paese dove, da da molti anni, ama trascorrere le sue vacanze estive e non solo. La sua villa sul Lago di Como, diventata celebre in tutto il mondo, è il rifugio preferito dell’attore, in cui ama ritirarsi per concedersi un periodo di pausa dalla sua attività professionale. La star del cinema ha elogiato più di una volta il carattere degli italiani, i quali gli hanno insegnato a godersi i piccoli momenti della vita.

La passione per l’Italia di George Clooney non si è mai arrestata, nemmeno nel giorno delle nozze con l’avvocatessa libanese Amal Alamuddin. Gli sposi, infatti, hanno scelto il Canal Grande a Venezia per la loro prima uscita da marito e moglie e da molti anni trascorrono le loro vacanze estive tra Venezia e il Lago di Como. Ultimamente, l’attore hollywoodiano ha confessato di avere in Italia il suo ristorante preferito di sempre.

Il ristorante del cuore di George Clooney è in Italia

La star di Hollywood, oltre alla sua splendida villa sul Lago di Como, ha un luogo preferito in cui godersi buon cibo in compagnia. Il ristorante preferito di Clooney si chiama “Da Ivo” e si trova nell’incantevole Venezia. L’attore ha scoperto questo luogo nel lontano 2014, quando ha festeggiato nel ristorante veneziano l’addio al celibato. Da allora, il suo amore per il locale non è mai finito.

Il ristorante è caratterizzato da un’atmosfera estremamente intima, con una vista che guarda direttamente sul canale. La cucina di “Da Ivo” propone, oltre alle specialità venete, piatti di mare e di terra per soddisfare tutti i palati. Il ristorante è situato a pochi passi da Piazza San Marco ed è un vero gioiello per chi ama concedersi un momento di romanticismo davanti ad un ottimo piatto di cucina tradizionale. Se è il posto preferito di George Clooney, un motivo ci sarà!