Negramaro e la dedica a Pino Daniele: il primo concerto parte dallo stadio Diego Armando Maradona

La tournée negli stadi inizierà da Napoli il prossimo anno, la band regala un momento magico agli abitanti con un concerto improvvisato

Non riuscivano a credere ai loro occhi i residenti del quartiere. Nei pressi della chiesa Santa Maria la Nova di Napoli sono infatti comparsi magicamente i Negramaro per esibirsi in un piccolo live dedicato a Pino Daniele, cantautore leggendario scomparso nel 2015. Proprio da questa città partirà il loro nuovo tour negli stadi italiano, il 15 giugno del prossimo anno.

Sarà la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona e il debutto non poteva essere che nel segno di uno dei più grandi interpreti della musica italiana e napoletana: “Mettere piede con la nostra musica in questo stadio è il sogno più grande della vita e non potevamo che dedicarlo a Pino Daniele”, si legge sul profilo Instagram ufficiale del gruppo. La clip apparsa sui social ha fatto il giro del web in pochissime ore.

Negramaro live improvvisato in centro a Napoli: “Per Pino Daniele”

Un magico concerto acustico in intimità, vicino la chiesa Santa Maria La Nova nel centro di Napoli. I Negramaro scendono in strada per omaggiare Pino Daniele nei luoghi dove è nato uno dei suoi dischi più importanti Un uomo in blues del 1991 e al contempo annunciare la prima tappa del Negramaro Stadi 2024, la tournée che partirà proprio dal capoluogo campano il 15 giugno del prossimo anno.

Il live allo Stadio Diego Armando Maradona che aprirà la serie di date estive è organizzato in collaborazione con il comune e all’interno del progetto Napoli Città della Musica, coinvolta anche la Fondazione Pino Daniele: “Con la nostra musica sosterremo il loro progetto per il contrasto della povertà educativa e del disagio scolastico dei ragazzi”. La chiosa è un messaggio intriso d’amore: “Pino ci manca e glielo canteremo con tutto il nostro cuore e la nostra voce!”

L’ultimo tour negli stadi risale al 2008, i Negramaro saranno anche il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano: “Torniamo negli stadi dopo 6 anni per raccontare un nuovo capitolo della nostra storia, insieme, con musica nuova all’orizzonte”. Per il momento gli appuntamenti sono solamente due ma non è detto che non ne vengano aggiunti di nuovi, i fan incrociano le dita.