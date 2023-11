“Scomparirò dalla vita pubblica”: l’annuncio della stella di Hollywood preoccupa i fan

Una star del cinema ha condiviso i suoi piani per il futuro ammettendo che è pronta a scomparire dalla vita pubblica.

Ma solo dopo aver venduto il suo marchio di benessere Goop, cosa che spera di fare in pochi anni. Se l’indizio non aiuta, si tratta di una delle attrici più famose e carismatiche, una ex fidanzata di Brad Pitt, una “shakespeariana” di successo.

Oggi ha 51 anni, è imprenditrice e si può dire che già da un pezzo ha deciso di starsene alla larga dalle luci dei riflettori di Hollywood. Al momento non sarebbe ancora pronta, come si legge su Mirror, ma manca davvero poco e non vede l’ora di vivere finalmente una vita lenta e pacifica.

La decisione e le rivelazioni dell’attrice

A riferirlo è Gwyneth Paltrow durante un’intervista a Bustle. L’attrice ha confessato che ha il desiderio di vivere una vita lontano dalle luci della ribalta, aggiungendo: “Scomparirò letteralmente dalla vita pubblica. Nessuno mi vedrà mai più”.

Parole forti che si aggiungono ad altre confessioni piuttosto controcorrente, come quella di non aver mai provato alcuna soddisfazione personale nell’essere famosa e di non essere mai stata motivata dal denaro durante la sua carriera. Alla rivista americana ha specificato: “Ho sempre fatto film indipendenti” e ha aggiunto: “Non lo so. Il denaro non è mai stato il mio interesse. Non è mai stato il mio autista”.

L’ex attrice di Sliding Doors ha sottolineato di non essere mai stata attratta dagli uomini a causa dei loro soldi, nonostante abbia frequentato diverse celebrità di prim’ordine. Ha detto: “Non potrei mai essere attratta dal ragazzo veramente ricco… e non faccio scelte per creare valore nel modo sbagliato”.

Gwyneth è attualmente sposata con il regista e scrittore Brad Falchuk al quale ha detto ‘Si’ nel 2018. In precedenza, è stata anche la moglie del cantante dei Coldplay Chris Martin e ha frequentato famosi attori come Brad Pitt, Ben Affleck, Luke Wilson, tra gli altri. L’ex star di A Perfect Murder e di Shakespeare in love è stata un fiume in piena, esprimendo gli aspetti del suo attuale lavoro professionale che le danno gioia.

Gwyneth lavora come fondatrice del suo marchio di benessere Goop, dove vende una varietà di prodotti, tra cui prodotti di bellezza puliti, cura della pelle, decorazioni, abbigliamento e altro ancora. Infine dichiara: “Creare, collaborare, lasciarsi colpire da nuove idee, innovare, pensare al futuro, strategia, visione, quel genere di cose” sono le cose che ama di più.” I fan di Gwyneth, che hanno amato i suoi film, non saranno sicuramente felici per questa decisione.