Da Amici a Pechino Express: grossa svolta in carriera per loro, che gioia

La coppia passa direttamente da Amici di Maria De Filippi a Pechino Express: ecco la particolare indiscrezione riportata sul web, tutto il web sconvolto.

E’ tutto pronto ormai per la nuova edizione di Pechino Express, che andrà in onda nel 2024 ma che, attualmente, sta entrando nel vivo con le riprese. Come sappiamo, ci sono veramente tantissimi volti noti in gioco, provenienti da diversi settore del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Per quest’anno, come genitore-figlio abbiamo Matilde e Fabio Caressa, mentre l’ex-gieffina Antonella Fiordelisi si è messa in gioco con Estefanía Bernal. Tra glli altri concorrenti Damiano e Massimiliano Carrara, Artem e Antonio Orefice, , Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, Kristin Ghedina e Francesca Piccinini, Paolo Cevoli e Elisabetta Garuffi, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo.

Stando a ultime indiscrezioni emerse sul web, comunque, pare proprio che si sia aggiunti anche un’altra coppia, composta da due volti ben noti al pubblico di Amici: ecco di chi si tratta, il web è già entusiasta e non vede l’ora di vederle in azione in puntata.

Da Amici a Pechino Express: coppia a sorpresa formata da due ballerine

Proprio quando nessuno se lo aspettava, l’esperta di gossip e tv Deianira Marzano ha annunciato l’entrata in gioco nella nuova edizione di Pechino Express di un’ulteriore coppia; la Marzano stessa ha pubblicato su Instagram uno scatto (arrivatole in privato) che vede in viaggio anche Maddalena e Megan, due ballerine viste nella scorsa edizione di Amici.

“Che vi avevo detto!” scrive la Marzano, ripubblicando appunto una foto delle due ballerine, che saranno quindi in gara al reality show e viaggeranno insieme alle altre coppie tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Un’esperienza sicuramente importante e preziosa per le due, sia in chiave personale che per la loro carriera nel mondo dello spettacolo.

Sia Megan Ria che Maddalena Svevi, durante la loro permanenza nella scuola di Maria De Filippi, si erano messe in mostra non soltanto per il loro talento, ma anche per la loro bellezza, diventando davvero molto popolari; su Instagram sono entrambe seguitissime e non mancano di pubblicare degli scatti veramente mozzafiato. Partecipare al programma condotto da Costantino della Gherardesca e Fru dei The Jackal permetterà loro di farsi meglio conoscere dal pubblico, oltre che di mettere alla prova le loro abilità. Chissà che, allla fine, non possa anche arrivare direttamente la vittoria.