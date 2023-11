Se da piccolo hai giocato con uno di questi modellini cercali subito! Oggi ti fanno diventare ricco

È possibile guadagnare una fortuna semplicemente con un gioco che in tanti hanno avuto da piccoli? Ebbene sì, ecco che cosa bisogna cercare

In tantissimi ci hanno giocato da piccoli senza, ovviamente, rendersi conto del fatto che nell’arco di alcuni decenni il loro valore sarebbe schizzato alle stelle. Sono tanti i giochi utilizzati per trascorrere pomeriggi all’insegna del divertimento, per poi riporli in un cassetto dopo essere diventati grandi, che oggi sono divenuti cimeli ambiti dai collezionisti.

I motivi sono molteplici ed la principale ragione è legata al fatto che con il passare del tempo alcuni di essi sono divenuti sempre più difficili da trovare, ancor meno se in ottime condizioni. Ciò che un tempo era di uso comune è così divenuto un oggetto sempre più ricercato portando i collezionisti appassionati a sborsare cifre enormi per accaparrarselo.

Modellini, quali oggi valgono una fortuna? Cercate e controllate con attenzione

Tra questi giochi figurano anche dei ‘modellini’ che tantissimi bimbi avranno sicuramente tenuto tra le loro mani facendoli correre sul pavimento di casa, giocando agli ‘scontri’ o agli inseguimenti. Stiamo parlando delle ‘auto in miniatura’, i modellini di veicoli d’epoca ed in particolare quelli realizzati tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, che oggi hanno toccato cifre notevoli alle aste specializzate oppure sulle piattaforme di vendita online. Alcuni di essi potrebbero essere rimasti a prendere polvere nelle vostre cantine o soffitte, pertanto è bene controllare perché potreste ritrovarvi con un vero tesoro tra le mani.

I primi tre modelli di automobiline risalgono al 1953, realizzate dal marchio Matchbox: si tratta del rullo compressore Aveling Barford, del miscelatore di cemento e dell’autocarro con cassone ribaltabile Muir Hill. L’idea venne a Jack Odell, desideroso di creare qualcosa che la figlia potesse portare dei giocattoli a scuola senza andare contro alle regole che allora prevedevano che i giocattoli consentiti dovessero essere contenuti in una scatola di fiammiferi. Le versioni di questi modellini con confezione originale possono valere moltissimo.

Tra gli altri modellini di alto valore troviamo la Mercedes Benz 230SL del 1967 che ha toccato all’asta i 6392 euro oppure la Opel Diplomat del 1966 che ha addirittura superato i 7.500 euro. E che dire dell’auto della polizia Corgi Toys? La Corgi International Limited fu lanciata sul finire degli anni ’50 e le sue automobiline hanno fatto il giro del mondo. Questo modello ha toccato oggi i 305 euro all’asta online. Ancora, il modellino di camion Dinky Toy prebellico del tipo 22, con il nome W.E Boyce dell’azienda ciclistica, ha toccato addirittura i 26mila euro nel marzo 2008. Avere anche la confezione originale dell’auto, ed un modellino intonso, potrebbe portare a far crescere esponenzialmente il suo valore.