Il maltempo non dà tregua all’Italia: le previsioni non sono incoraggianti

Brutte notizie per tutta l’Italia. Il sole di questi giorni lascerà presto spazio a nuove perturbazioni tremende: ecco le previsioni per i prossimi giorni

Stiamo vivendo giorni particolarmente difficili, sia a livello internazionale che a livello nazionale. La crisi tra Palestina e Israele si è riacutizzata e sta causando migliaia di morti mentre, sul fronte locale, le perturbazioni degli scorsi giorni hanno determinato alluvioni che hanno messo la Toscana in ginocchio. Centinaia di persone hanno perso tutto poiché l’acqua ha travolto ogni cosa e, proprio ora che sembrava essere tornato il sole, le previsioni parlano chiaro: cambia di nuovo tutto.

Questa breve parentesi di sole e di cielo sereno, che ha permesso ai toscani di lavorare un po’ sugli accumuli di fango e di cercare di recuperare il più possibile, sembra che si stia già per chiudere. Le previsioni dei meteorologi, infatti, non fanno ben sperare e gettano nel panico tutti i cittadini di Lucca, Firenze, Prato e limitrofi: ecco cosa succederà tra pochi giorni.

Meteo, nessuna buona notizia: torna la pioggia

A rivelare le proprie previsioni è il colonnello Mario Giuliacci che, senza mezzi termini, rivela che il maltempo che ha messo in ginocchio tutta la Toscana non accenna ad andarsene dall’Italia. Secondo le sue rivelazioni, questa perturbazione dominerà l’Italia almeno fino al 13 novembre con piogge anche intense, vento forte e sulle località più alte anche forti nevicate. Già a partire dai primi di novembre, infatti, l’Italia è stata invasa da due perturbazioni: una proveniente dalla Spagna e dominante le regioni tirreniche e una che invece ha caratterizzato il Centro Nord.

Già dalle prossime ore, una nuova perturbazione risalirà dal Nord Africa e porterà sul Centro e sul Sud Italia piogge, vento e basse temperature. Si prevedono quindi 100 millimetri di pioggia in Friuli Venezia Giulia, nel basso Lazio e nell’alta Toscana, così come nei rilievi abruzzesi e molisani. Tornerà quindi la pioggia anche verso il 12 e il 13 novembre e si concentrerà soprattutto in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia e sul levante ligure.

Alcune regioni, però, sembra che saranno preservate da queste intense perturbazioni. Parliamo di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria ionica e Sicilia, dove invece i cittadini potranno godere ancora di temperature tra i 20 e i 25 gradi. Insomma: prepariamoci!