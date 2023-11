Victoria lo conferma: i Beckham hanno un segreto di famiglia che portano sempre con sé

Victoria Beckam delle Spice Girls ha rivelato un segreto di famiglia che ha per lei un significato molto importante: ecco di che cosa si tratta.

Victoria Beckham è una vera e propria icona di stile. Negli anni ’90 ha spopolato, insieme al suo gruppo pop, le Spice Girls.

Chi non ricorda questo gruppo di cantanti tutto al femminile, che ci ha fatto sognare e ci ha fatto credere che davvero tutto fosse possibile?

Victoria ha davvero segnato un’epoca e non è stata ed è solo un modello, in quanto donna indipendente e intraprendente, ma anche la sua storia con David Beckham, ha fatto letteralmente sognare i fan di tutto il mondo. Ad oggi, la famiglia Beckham è una delle più seguite al mondo e detta legge in fatto di stile e moda.

Victoria, peraltro, ha creato anche una sua linea di moda, che è stata davvero apprezzata e riconosciuta a livello internazionale. La cosa non stupisce affatto, data l’eleganza innata e la capacità creativa della donna.

In una recente intervista, ha svelato il segreto della sua borsa. Ha detto che al suo interno è contenuto un oggetto davvero prezioso, sia per lei che per il marito e si tratta di qualcosa di davvero sorprendente. È un vero e proprio segreto di famiglia ed ecco di cosa si tratta.

Il segreto dei Beckham: lo portano sempre con sé

Nella borsa di Victoria non può mancare un oggetto davvero sorprendente, che mai ci aspetteremmo di trovarci. È un segreto che la donna condivide con il marito David e anche con i suoi quattro figli.

Victoria ha rivelato di portare sempre con sé nella sua borsa un cristallo, poiché lei crede tantissimo nell’energia di quest’ultimi. La donna ha detto di essere sempre stata molto affascinata dal mondo dei cristalli e di aver voluto formarsi in merito, per capire i benefici e le potenzialità di questi strumenti.

Proprio quando si è trasferita a Los Angeles ha voluto capire nel dettaglio come funzionassero i cristalli. Grazie ad essi, Victoria dice di aver imparato a meditare e di aver integrato in sé l’arte dell’accettazione.

Victoria ha tantissimi cristalli, oltre a quello che porta sempre con sé, nella sua borsetta. Li ha nella sua casa e nel suo ufficio. E non è la sola, nella sua famiglia, a credere all’energia dei cristalli: anche i suoi figli, infatti, li portano sempre con loro. Lo stesso David ne conosce i benefici e l’intera famiglia ama l’energia che essi sono in grado di irradiare.