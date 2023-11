Ci sono almeno 10 tipi di persone che per la psicologia sono destinate a restare single: incrocia le dita e controlla se ti riconosci

Alcune caratteristiche rendono difficile il poter trovare un’anima gemella, ecco cosa fare per evitare di essere single per sempre

Alcune caratteristiche renderebbero difficile la possibilità di stare insieme ad una persona, ecco perché meglio evitare alcuni comportamenti, se non si vuole rimanere single per tutta la vita.

Essere single non è una condizione che a tutti fa piacere, anzi, a volte ci si ritrova in questo status non per propria volontà. Ecco perché è necessario capire se si rientra tra i 10 tipi di persone che sarebbero assolutamente predisposte all’essere single e non in coppia.

Le personalità che non avrebbero chance per un secondo appuntamento

Alcuni tipi di persone sarebbero poco destinate – per alcune specifiche caratteristiche – a fare coppia con qualcuno, ad avere, insomma una relazione.

Le persone che sono eccessivamente burlone potrebbero avere difficoltà a iniziare una relazione. Tali tipi tendono davvero ad avere un modus operandi volto al racconto di avventure o di aneddoti divertenti. Purtroppo, tante storie non sarebbero proprio autentiche, inoltre noiose. Quindi è difficile avere voglia di uscire con queste persone con tale personalità per la seconda volta.

Un’altra tipologia di persone è quella eccessivamente legata ai genitori, tanto da convivere ancora insieme a loro e dipendere in tutto per tutto da mamma e papà. Pertanto potrebbe essere in difficoltà nel gestire una relazione, trattando la sua lei o il suo lui come fosse un genitore da cui poter ricevere mille attenzioni.

A non avere chance di un secondo appuntamento quello persone che sono troppo dedite ad un hobby o fan di un cantante o tifose di una squadra. Ebbene, non hanno tempo per un lui o lei quando ci sono degli eventi che interessano i propri idoli o passatempi.

Le persone che non sono single ma dicono di non stare bene con il proprio partner, che sia coniuge o fidanzato/a è di sicuro una tipologia destinata a non avere una seconda opportunità per un appuntamento. Si tratta di una tipologia di possibile partner molto insicura, che non riesce a risolvere i problemi nella propria storia e allo stesso tempo non sa stare sola, bensì ha sempre bisogno di conforto.

Le persone che vogliono, invece, un partner ben preciso, con delle caratteristiche e che sono su queste ultime rigidi non sono destinati a durare per molto tempo in coppia. Visto che, dietro la loro personalità, potrebbe nascondersi una persona manipolatrice.

Anche le persone che spendono molto sin dal primo appuntamento, magari chiedendo dei soldi all’arrivo del conto, sono proprio tipologie non gradite e spesso non confermate per un secondo incontro. I tipi troppo social, che non perdono occasione di scrollare la bacheca, scattare foto ed essere attivi con storie e post avrebbero vita breve per un secondo appuntamento.

Anche la tipologia spilorcia non è gradita, non fanno un passo pur di non sprecare un centesimo, in un rapporto potrebbe essere difficile davvero da reggere in relazione ad una eventuale relazione futura. Le persone troppo irritabili che non perdono occasione di lamentarsi con il cameriere, con il parcheggiatore, con il personale di un negozio, insomma, troppo impulsive da non avere altre possibilità per un secondo appuntamento.

Infine, coloro i quali si sbilanciano troppo anche dopo poco tempo non solo spaventano, ma potrebbero risultare un po’ sfortunate, ecco perché la possibilità di avere un secondo appuntamento sono davvero rare.