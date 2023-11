Avete mai visto Beatrice Luzzi da giovane? Capelli rosso fuoco, sguardo magnetico e una bellezza fuori dal comune

Beatrice Luzzi spopola al Grande Fratello, ma l’avete mai vista da giovane? Capelli rosso fuoco, bellezza, classe e sensualità – VIDEO

Beatrice Luzzi è sicuramente la “vippona” più chiacchierata di quest’edizione del Grande Fratello Vip, che insieme a tanti volti del mondo dello spettacolo sta ospitando nella casa di Cinecittà anche vari “nip”. Nonostante le varie polemiche, Beatrice continua a rimanere un punto fermo del relaity show, essendo tra l’altro uno di quei concorrenti che sta creando più dinamiche.

La sua storia con Giuseppe Garibaldi sta facendo sognare molti telespettatori italiani e pare che, nelle ultime ore, si sia riaccesa di passione; è infatti arrivato un intenso bacio a sancire la pace tra i due, che nelle ultime settimane si erano allontanati avendo più di qualche frizione.

In attesa di vedere come si evolverà il rapporto tra i i”beabaldi” e quali sorprese riserverà il percorso sia della Luzzi che degli altri concorrenti, non passano inosservati varie foto e video dal passato, che mostrano l’attrice da giovanissima quando cominciava a farsi notare in televisione. L’avete mai vista? Il fascino è di quelli irresistibili e la bellezza e la sensualità superano oltre ogni aspettativa: eccola così.

Beatrice Luzzi agli esordi: bellezza, fascino e sensualità da femme fatale – VIDEO

Romana classe ’70, Beatrice Luzzi si forma laureandosi in Scienze politiche, entrando poi a lavorare in Rai sia come autrice che, parallelamente, anche come attrice. Il successo e la grandissima popolarità arrivano però grazie a Canale 5, quando si mette in mostra nei panni di Eva Bonelli nella nota soap italiana Vivere, nel ’99; qui la Luzzi, 29enne, mostra al pubblico oltre che il suo talento anche tutto il suo fascino ed il suo sex appeal.

Nel corso della sua carriera ha recitato in tante altre fictio, tra cui ad esempio Provaci ancora Prof, I Cesaroni, Don Matteo, L’allieva e persino Un posto al sole, ma i fan di vecchia data hanno sempre in mente la sua performance come Eva Bonelli. Capelli ricci rossissimi, uno sguardo ammaliante ed una bellezza davvero infinita, che emerge in un particolare video che, pubblicato su Twitter, è diventato virale in poco tempo:

DA DOVE CAZZO È USCITA STA FANCAM STO MORENDO#grandefratellopic.twitter.com/lRs4hpF9hc

— 👽 (@leonefocos0) November 5, 2023

Come si vede, la clip raccoglie una serie di scene e riprese con la Luzzi protagonista, capace di mandare completamente in tilt tutti i fan; espressioni, movenze, lineamenti bellissimi ed un corpo scolpito lasciano ancora oggi tutti senza fiato. Sono passati tanti anni da quando interpretava Eva Bonelli, ma ancora oggi tutto il suo fascino è ben visibile; non a caso, anche Garibaldi ne è rimasto preso. Sempre più protagonista al GF Vip, Beatrice ieri come oggi incanta i fan, in attesa di ritornare nuovamente in tv con qualche altro progetto nel mondo della recitazione.