Due protagoniste di Amici erano inseparabili, adesso invece non si seguono più su Instagram: i motivi

C’è aria di burrasca tra due protagoniste di Amici: la rottura si è verificata via social, ecco cosa è accaduto.

Amici è un appuntamento annuale per tantissimi spettatori a cui piace seguire le vicende di ambiziosi aspiranti artisti. Di recente, due protagoniste sono arrivate ai ferri corti. Ma cosa è accaduto? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda.

Amici 2023 ha riaperto i battenti il 24 settembre scorso con un nuovo gruppo di alunni e docenti pronti a correggerli e ispirarli. Alla conduzione, come sempre, c’è Maria De Filippi che non perde l’occasione per sostenere e veder fiorire nuovi talenti. Ad aiutarla nella missione ci sono i professori tra cui vecchie conoscenze come Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e nuove come Klaus Bonoldi e Carlo Di Francesco nel settore musica. Il primo è un A&A della Universal, mentre il secondo è un produttore e un percussionista jazz.

Per la danza, invece, oltre alla mitica ed intramontabile Celentano, parente del Molleggiato, ci sono anche Raimondo Todaro e Emanuele Lo. Todaro è al suo terzo anno sulla rete del Biscione dopo aver lasciato in modo burrascoso Ballando con le stelle. Ma chi non si segue più su Instagram?

Amici, lei è stata punta sul vivo

Un tempo le due protagoniste di questa storia erano in buoni rapporti, essendo state colleghe nel talent show di Maria De Filippi.

Veronica Peparini e Giulia Stabile si sono incontrate ad Amici nel 2021. La prima era una stimata insegnante di danza, mentre la seconda era un’alunna che ha trionfato in quella particolare edizione portando a casa la coppa d’oro. Ora però le due non si seguono più su Instagram. A riportare le indiscrezioni sono stati sia Amici News che Amedeo Venza, fonti molto affidabili. Inizialmente, stando all’esperto di gossip, sembrava che la coreografa avesse smesso di seguire chi non le aveva fatto gli auguri per la gravidanza.

In seguito, è emerso che la vincitrice del talent re di canale 5 ha fatto delle masterclass di danza pur non avendo una grande esperienza. In un precedente post sui social l’ex insegnante aveva scritto che oggi bastava un po’ di popolarità e ci si sentiva liberi di coreografare senza la giusta esperienza. L’artista aveva invitato a fare la gavetta per avere il giusto background. Proprio in quel periodo la giovane conduttrice televisiva stava tenendo delle lezioni di danza. Tanti utenti hanno colto il velato riferimento diretto proprio a Giulia e ne hanno tratto le conseguenze. Riusciranno a riconciliarsi? I fan sono in attesa.