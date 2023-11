Silvia Toffanin, siete curiosi di scoprire a quanto ammonta il suo patrimonio? Le cifre sono esagerate

Silvia Toffanin è il volto di punta di Canale Cinque, ma sapere a quanto ammonta il suo patrimonio? Le cifre sono davvero esagerate.

Non ha bisogno di presentazioni, Silvia Toffanin, conduttrice di grande successo di Canale Cinque, ogni settimana torna in onda con due nuove puntate di Verissimo che sbaragliano la concorrenza, nonostante il passare degli anni.

Eppure il motivo per cui la conduttrice finisce al centro della nostra attenzione ha a che fare con qualcosa sempre legato alla sua professione ma di più particolare: stiamo parlando dei suoi guadagni e più in generale del suo patrimonio.

Dalle prime indiscrezioni pare che il volto Mediaset possa contare su delle cifre da vero capogiro, le stesse che molte sue colleghe non possono davvero vantare di avere: ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di quanto parliamo.

Silvia Toffanin, quanto ha incassato negli anni? Scopriamolo

Conduttrice nata a Bassano del Grappa è da sempre una delle persone più riservate del mondo dello spettacolo e a confermarlo ci sta anche il fatto che pare essere una delle poche tra i suoi colleghi a non avere un account social. Anche il suo legame con il compagno Piersilvio Berlusconi e con la famiglia che insieme hanno creato è sempre rimasto in sordina. Eppure, qualche particolare è venuto fuori.

Ebbene, stando a quanto riporta il sito “Contocorrenteonline.it”, pare che la presentatrice nel 2018 abbia portato a casa la somma stratosferica di 1,37 milioni di euro. Una cifra davvero molto alta che quasi certamente è continuata ad essere la stessa anche nel corso degli anni successivi, se non addirittura aumentata. Insomma delle cifre che non molte delle sue colleghe possono affermare di ricevere. Ad ogni modo la diretta interessata non ha mai detto nulla a riguardo della questione.

Per quello che invece riguarda Verissimo, pare proprio che la conduzione, che va avanti da molti anni, non sembri stancarla mai e infatti a tale proposito in una passata intervista aveva ammesso: “Dopo tanti anni Verissimo è ormai come un vestito fatto su misura per me. A chi mi chiede sempre e solo Verissimo?, rispondo Si, perché qui mi sento a casa. Negli anni abbiamo costruito un rapporto di fiducia con gli ospiti e possiamo scegliere che temi trattare”.

Adesso non resta altro che aspettare le prossime puntate per scoprire chi saranno gli ospiti presenti in studio nel corso delle varie puntate che come sempre confermeranno il grande successo accumulato in questi anni.