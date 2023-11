Alessandro Vicinanza, che lavoro fa? Età, carriera e vita privata dell’ormai ex di Ida Platano

Chi è Alessandro Vicinanza ex fidanzato di Ida Platano e ex cavaliere di Uomini e donne? Ecco alcune curiosità sul giovane salernitano

Dopo l’annuncio di Ida Platano come tronista a Uomini e Donne, possiamo dire che ormai è archiviata la sua storia con Alessandro Vicinanza. I due sono stati assieme per quasi un anno ma purtroppo qualcosa ha rotto il loro equilibrio. Al momento Ida continua a tacere sui reali motivi della loro separazione a differenza di Alessandro che sembra mandare continue frecciatine sui social.

I fan non attendono altro che un confronto diretto per capire cosa realmente sia successo. Ma chi è Alessandro Vicinanza? Sapete dove vive e cosa fa nella vita privata? Scopriamo insieme qualche piccolo dettaglio in più sull’ex cavaliere del trono over

Se su Ida Platano sappiamo praticamente tutto, meno è quello che si sa su Alessandro Vicinanza. Il giovane ex cavaliere di Uomini e Donne, ormai è tornato alla sua vita di tutti i giorni dopo che la storia con la nota parrucchiera bresciana è finita. Come in molti ricorderanno il ragazzo è arrivato due anni fa nel parterre per corteggiare la Platano.

Lui ha 39 anni e viene da Salerno. Si è laureato in economia e commercio per intraprendere la professione di commercialista, che ha portato avanti per qualche tempo. Poi è diventato titolare di una società che si occupa di addobbi di fiori, l‘Avagliano Home Flower. Dando uno sguardo al suo profilo Instagram si può capire che un ragazzo pieno di interessi: ama lo sport, le passeggiate in riva al mare, le moto e la buona cucina.

In questi giorni non si parla d’altro. La domanda che tutti si pongono dopo aver saputo che Ida è la nuova tronista di questa stagione di Uomini e Donne, è capire cosa sia accaduto tra lei e Alessandro. In rete si è parlato di un presunto tradimento del ragazzo nei confronti della parrucchiera ma al momento non ci sarebbero certezze. Deianira Marzano ha riportato un’indiscrezione dove una persona molto vicina a Ida ha fatto sapere che Vicinanza ha trascorso alcuni giorni in compagnia di un’amica dicendo a Ida di essere via da Salerno per lavoro. Al momento però non si hanno certezze.