La ricetta (quasi) perfetta per far durare un’amicizia: non sottovalutare questi 5 ingredienti

In che modo rendere un rapporto di amicizia eterno è un vero dilemma. Ma non scoraggiamoci, c’è una ricetta

Chi trova un amico trova un tesoro, si dice e non c’è niente di più vero al mondo. Ma quando possiamo davvero considerare vero un amico o un amica? Bastano gli anni trascorsi insieme, magari a scuola, o degli sport o delle attività condivise a renderci amici per la vita?

Purtroppo no, perché gli esseri umani sono molto volubili e le circostanze che comportano continui cambiamenti possono influire anche in modo pesante sull’equilibrio dei rapporti e delle relazioni. Questo è tanto vero, che spesso purtroppo possiamo ritrovarci smarriti

Il senso di solitudine che a volte ci attanaglia e ci rende più sensibili e più indifesi a che vedere anche con il fatto che ad un certo punto della nostra esistenza possiamo perdere tutte quelle persone che un tempo chiamavamo amici e che per un motivo o per un altro ci erano care. E ci chiediamo come sia stato possibile perdere quei rapporti così intensi che avevamo: persone con cui avevamo condiviso tutte le nostre vicissitudini, i nostri pensieri più intimi, le nostre esperienze: d’un tratto tutto svanito nel nulla. Ma è davvero questa l’amicizia? Qualcosa che un giorno poi si perde nel vuoto?

Qual è la ricetta perfetta per far durare un rapporto di amicizia?

L’amicizia è come l’amore, altalenante, insicuro, talvolta può segnarci e farci soffrire anche di più, come una freccia inesorabile che ci arriva dritto al cuore e lo fa sanguinare. Gli amici possono lasciare un segno e quando lo fanno non chiedono il permesso, ma tutti noi ci teniamo a che queste persone durino e siano presenti nella nostra vita il più a lungo possibile. Essere abbandonati dai propri amici è una paura che ci tormenta di continuo.

In realtà basterebbe solo trattare l’amicizia proprio come se fosse la ricetta di un piatto che amiamo mangiare. Cosa ci serve per prepararlo? Bisogna trascorrere dei momenti insieme, parlare del più e del meno, si parla di quasi cento ore da dedicare ad una buona chiacchierata o una passeggiata insieme. Trovare delle cose da fare insieme e che magari possano piacere ad entrambi è un ottimo modo per mantenere saldo un legame.

Siamo sinceri, non tergiversiamo e soprattutto cerchiamo di essere noi stessi con tutti coloro che ci circondano e che vogliono starci accanto. Se non ci sta bene qualcosa, diciamolo al nostro amico. Non siamo egoisti con gli amici: come noi vogliamo essere ascoltati, lo stesso vale per loro, quando hanno un problema o semplicemente vogliono sfogarsi con noi. Lasciamo gli altri sempre liberi di scegliere e di coltivare i propri spazi, se ne sentono il bisogno, anche senza di noi.