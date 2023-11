Wanda Nara completamente senza trucco e filtri: lo scatto manda in tilt

Wanda Nara si mostra completamente al naturale e anche senza trucco è un concentrato di bellezza: lo scatto manda in tilt il web.

Wanda Nara è ritornata protagonista della tv italiana e gli occhi, come sempre, sono tutti su di lei. La conduttrice, showgirl, imprenditrice e modella argentina, apprezzata a livello internazionale, dopo l’esperienza in patria è tornata nel nostro paese come concorrente di Ballando con le stelle, con le sue performance al programma già sotto gli occhi di tutti.

Con tutto il suo fascino, la sua sensualità ed il suo talento, la Nara si è messa in gioco e punta alla vittoria finale, proprio mentre ha lanciato il suo primo singolo musicale (intitolato Bad bitch, con un video decisamente effervescente che ha fatto subito il giro del web) ed è più popolare che mai sui social.

Mentre si gode la sua esperienza su Rai 1 al programma di Milly Carlucci, Wanda svetta come al solito per bellezza, condividendo costantemente scatto che mandano tutti i fan in delirio: questa volta si è mostrata completamente al naturale e senza trucco, sfoggiando un fascino davvero dirompente. Eccola così, uno spettacolo per chi la guarda con la temperatura subito altissima.

Wanda Nara senza trucco incanta il web: divina – FOTO

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Wanda Nara ha condiviso coi suoi fan un selfie direttamente in aereo, direzione Turchia; mentre lei è protagonista a Ballando con le stelle, infatti, la sua famiglia e suo marito (Mauro Icardi) sono ancora a Istambul, considerando l’impegno sportivo dell’attaccante col Galatasary.

Non è strano quindi che, per ritrovare i suoi cari, la Nara viaggi da Roma alla capitale Turchia; immortalando il momento, la conduttrice argentina si è mostrata in tutto il suo splendore completamente senza trucco, con un outfit comodo composto da tuta grigia e canottiera attillatissima nera. Ai fan salta subito agli occhi la bellezza al naturale di Wanda, così come le sue curve da capogiro enfatizzate dalla canottiera scollatissima; una foto che, in poco tempo, manda in tilt i fan.

Tantissimi i mi piace arrivati al post, così come i commenti (in diverse lingue) da ogni parte del mondo: a prescindere dalla posizione geografica, in tanti hanno sottolineato ancora una volta la bellezza e la sensualità di Wanda, ancora pronta a stupire e sempre seguitissima in ogni nuovo progetto in cui decide di impegnarsi.