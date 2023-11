Danilo D’Agostino rompe il silenzio: l’amore segreto fuori da Il paradiso delle signore

Danilo D’Agostino rompe il silenzio sul suo amore segreto fuori dal film “Il paradiso delle signore”. Di chi è innamorato l’attore?

Danilo D’Agostino è il bellissimo attore che interpreta Matteo Portelli nella fiction “Il Paradiso delle signore”. Ha 29 anni e un viso da modello oltre ad avere un gran talento nella sua professione. D’Agostino ha studiato dal 2014 al 2017 all’Accademia Attori di Sergio Chiorino a Torino e poi ha conseguito un Master Class con Tognazzi nel 2016. Il suo è un curriculum di tutto rispetto e il suo debutto è avvenuto nel 2016.

Il suo ruolo più importante lo ha ottenuto nella fiction “Il Paradiso delle signore”, serie tv che sta riscontrando un grosso successo commerciale. E’ entrato a far parte nel 2023 dove interpreta il ruolo del nuovo contabile del magazzino di Vittorio Conti a Milano. D’Agostino è già entrato nel cuore delle amanti della serie per la sua straordinaria bellezza. In effetti ha un fascino unico ed è pronto ad essere proclamato il nuovo Gabriel Garko. Ma è fidanzato? Ecco cosa si sa sull’affascinante attore.

Danilo D’Agostino rompe il silenzio: ecco di chi è innamorato fuori dal set

Non si sa tanto della vita privata di Danilo D’Agostino poiché l’attore è molto discreto. L’attore torinese nel 2017 è stato legato alla bellissima influencer Christina Bertevello. Non sono noti i motivi per il quale i due si sono lasciati e hanno preso strade diverse. Recentemente il giovane ha rotto il silenzio e ha rivelato il suo amore segreto fuori dal set de “Il Paradiso delle Signore”.

Nel settimanale Nuovo Tv, Danilo D’Agostino ha svelato come è la ragazza dei suoi sogni e quali qualità deve avere colei capace di rubargli il cuore. Sembrerebbe dunque che al momento l’attore è single, viste le rivelazioni fatte nell’intervista rilasciata sulla testata. Alla domanda su cosa l’artista sogna per l’anno nuovo ha, infatti, risposto: “Sogno una ragazza molto dolce con cui condividere la mia vita perché mi piace costruire. E il mio sogno è una vita famigliare, una casa, un giardino, tre figli, cani, gatti e scoiattoli”.

Oltre che bello l’attore Danilo D’Agostino è anche un romanticone, nonostante la sua avvenenza, infatti, non è affatto un playboy ma un giovane che sogna l’amore. Chi sarà la fortunata che farà innamorare D’Agostino? Magari la bella Chiara Russo che interpreta Maria Puglisi nel “Paradiso delle Signore”? Chi lo sa, attendiamo sviluppi, perché almeno nella ficion succederà qualcosa…