Dieta della cipolla: utilizzala in questo modo e perderai subito i chili di troppo

La cipolla è un alimento particolarmente indicato nella lotta ai chili di troppo, non a caso, gli esperti consigliano di introdurla nella dieta regolarmente. Ecco perché e come utilizzarla.

E’ un alimento estremamente prezioso per la propria salute come anche per la propria linea. Non tutti sanno, infatti, che risulta essere particolarmente nella dieta di coloro che vogliono perdere subito i chili di troppo.

E’ importante essere a conoscenza del perché la cipolla non deve mai mancare nella propria alimentazione. In molti sottovalutano le sue proprietà perdendo l’opportunità di ritrovare la propria forma fisica in pochissimo tempo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

Dieta della cipolla per perdere peso, perché funziona

Non tutti sono a conoscenza del fatto che la cipolla aiuta a dimagrire e a ritrovare la forma fisica. Proprio per questo, gli esperti consigliano di introdurla all’interno del proprio piano alimentare e di consumarla con regolarità. Il motivo è legato alle proprietà dell’alimento in esame che sono veramente tantissime.

Tanto per cominciare, bisogna sottolineare il fatto che le cipolle aiutano a migliorare il metabolismo e riducono la fame. Senza contare poi che si tratta di un alimento a basso apporto calorico oltre che estremamente depurativo. Non è un caso dunque che la cipolla sia indicata nella lotta a diversi disturbi.

In particolare, mangiarla regolarmente aiuta a prevenire il rischio di fratture dal momento che fortifica le ossa. Non solo, si tratta di un alimento che aiuta ad abbassare i valori del colesterolo e a contrastare l’invecchiamento precoce delle cellule, causato dai radicali liberi.

Da citare è anche l’elevato contenuto di vitamina C che aiuta a rinforzare il sistema immunitario, stimolandolo. In particolare, gli esperti raccomandano di consumare la cipolla non solo per perdere peso ma anche per contrastare la tosse e il raffreddore.

Si consiglia di utilizzare l’alimento per preparare una deliziosa zuppa di cipolle che, tra l’altro si prepara in pochissimi minuti. In questo caso, però, è bene non esagerare con l’aggiunta di sale e utilizzare un buon olio extravergine di oliva. Oltre a ciò, la cipolla è ideale anche per preparare brodi di carne o di verdure dal momento che aiuta a donare un sapore più intenso alle pietanze; senza contare poi che fornisce importanti vantaggi per la salute.

Sempre in riferimento al modo in cui può essere consumata, si rivelerà utile sapere che da cotta è in grado di regolare l’intestino, mentre da cruda aiuta a proteggere gli occhi e i denti. In entrambi i casi comunque si tratta di un alimento dal basso apporto calorico e dunque alleato della propria linea.