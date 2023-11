Difficoltà ad esprimere e capire le emozioni: forse soffri di un disturbo specifico

In presenza di una difficoltà ad esprimere e capire le emozioni, tra le cause ci può essere un disturbo specifico: ecco di quale si tratta.

Molte persone hanno difficoltà ad esprimere come anche a capire le emozioni. Il motivo potrebbe essere legato alla presenza di un disturbo specifico di cui è bene essere a conoscenza. Si tratta di una condizione psicologica che impedisce al soggetto in questione di provare emozioni e di conseguenza di riuscire a spiegarle.

Alla luce di quanto appena detto, vale la pena approfondire l’argomento che, a differenza di quanto si possa pensare, riguarda moltissime persone. Grazie a queste informazioni sarà possibile trovare una risposta definitiva al perché non si riesce ad esprimere e capire le emozioni.

Difficoltà ad esprimere e capire le emozioni, cosa sapere

Come accennato sopra, la causa per cui si ha difficoltà ad esprimere e capire le emozioni può essere legata ad un disturbo specifico. Si tratta di una condizione particolarmente serie che arriva a minare in maniera importante le relazioni e di conseguenza la qualità della vita.

Il disturbo a cui facciamo riferimento è noto con il nome di alessitimia che significa letteralmente mancanza di parole con cui esprimere emozioni. In poche parole, il termine fa riferimento alla difficoltà che in molti provano nell’esprimere la propria emotività e nel riconoscere le emozioni e i sentimenti. Spesso, le persone affette dal disturbo in esame considerano le emozioni come un segnale di debolezza e dunque tendono a considerarle inutili.

Va detto, inoltre, che i sintomi con cui si manifesta questo disturbo psicologico sono diversi e portano con sè una grande sofferenza. In particolare, si possono verificare stati di rabbia o paura improvvisi, difficoltà nel riuscire distinguere le emozioni e i processi onirici e immaginativi.

Generalmente, l’alessitimia è tipica dei soggetti affetti da Sindrome di Asperger o da autismo, ma non solo diverse ricerche hanno messo in evidenza che nelle persone che presentano questa forma di analfabetismo emotivo, si verificano più frequentemente disturbi sessuali come, ad esempio, difficoltà di eccitazione o anche la disfunzione erettile.

Ad ogni modo, stando a quanto dicono gli esperti, tra le cause che determinano l’insorgere del problema in oggetto c’è l’assenza di espressioni emotive all’interno del proprio nucleo familiare. Non solo, tra i fattori scatenanti ci possono essere eventi traumatici, carenze affettive come anche la separazione dai genitori.

In genere, la persona che presenta questo disturbo psicologico non è consapevole del proprio problema e quindi è estremamente difficile che ricerchi l’aiuto di una figura esperta. In ogni caso, si può contrastare esercitando l’empatia e curando le relazioni con gli altri.