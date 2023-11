Altro che cinema, queste sono le sale più spettacolari d’Italia: dai letti alle lounge private

Andare al cinema sta diventando sempre di più un’esperienza luxury da vivere da soli o in compagnia. Ecco quali sono le sali migliori di Italia.

Per molti il cinema è una vera e propria terapia che permette di rilassarsi per qualche ora. Andare al cinema, almeno una volta al mese, significa evadere dalla solita e comune routine e distaccarsi dalla realtà per vivere le avventure sul grande schermo. Inoltre, andando a vedere il film che interessa in una sala cinematografica, si ha la possibilità di guardarlo ad altissima qualità e con una risoluzione ottima.

L’Italia gode di sale cinematografiche storiche, ospitate all’interno di quelli che un tempo erano palazzi, teatri, parchi e moltissime altre strutture simbolo della bellezza architettonica italiana. Con l’avvento del digitale, le sale cinematografiche hanno subito una modernizzazione per accogliere i nuovi formati e per adattarsi a un tipo di visione sempre più coinvolgente.

Dal formato 2D, i cinema hanno iniziato a ospitare lungometraggi in 3D, fino a sperimentare il 4D, dove la sala si trasforma in uno spazio sinestetico tridimensionale, in cui vivere sul proprio corpo le stesse sensazioni dei personaggi del film. Ma in quanto a magia della sala, il Cinema Sivori a Genova offre un pezzo di storia. Lo spazio venne inaugurato nel 1896 quando i fratelli Lumière proiettarono il loro celebre cortometraggio “L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat”. Il cinema è stato ricavato all’interno delle antiche scuderie del Palazzo Doria-Spinola e conta 350 posti a sedere.

I cinema più belli d’Italia dove vedere i tuoi film preferiti

Il Cinema Odeon di Milano, offre 32 posti extra large e una sala lounge. Il Lux di Torino, invece, è caratterizzato da una sala con poltrone doppie per le coppie o gli amici, molto comode e spaziose. Al Cinema Hart di Napoli, potrete guardare i film più recenti comodamente seduti e rilassati su poltrone reclinabili di lusso. A Palermo potrete vedere i vostri film preferiti all’interno della sala di Cinematocasa. Si tratta del più piccolo cinema italiano, con soli 15 posti a sedere.

Una delle sale cinematografiche più antiche e iconiche d’Italia si trova a Roma, al Cinema Adriano. Con una storia lunga e affascinante nel mondo del cinema, la sala romana è testimonianza vivente dell’evoluzione del cinema nel corso dei secoli. Questo cinema continua ad attrarre gli spettatori con la sua atmosfera retrò e il fascino della storia, oltre a essere una importante attrazione per gli amanti della settima arte.