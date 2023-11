Pulire correttamente schermi tv e pc senza lasciare aloni e graffi: ti basta un solo ingrediente

Pulire lo schermo tv è molto difficile essendo un materiale molto delicato. Ecco un modo semplice e veloce per renderlo davvero molto unico.

Molte volte, quando si guarda la tv, l’attenzione ricade spesso sulla polvere e sulle impronte che si notano sui vetri e sulla superficie. Per pulire lo schermo correttamente e dire addio a quei fastidiosissimi aloni, ti basta seguire questi piccoli accorgimenti.

Vorresti tanto che il tuo schermo tv torni pulito come appena comprato? Voi non ci crederete, ma la soluzione è molto semplice ed efficace. In commercio potrai trovare molti prodotti che potrebbero far a caso tuo, ma in molti casi non hanno tutti lo stesso effetto che vorremmo. In realtà è molto semplice e una volta provato sicuramente non cambierai idea: utilizzerai sempre questo per pulire gli schermi della tua tv. Per maggiore sicurezza, in ogni caso, prima scollegalo dalla rete elettrica e se l’apparecchio è caldo allora aspetta qualche altro minuto prima di iniziare a pulirlo.

Ecco, quindi la soluzione adatta per te, per pulire in modo perfetto e accurato lo schermo della tua tv.

Ecco come pulire uno schermo della televisione

In molti casi, potrebbe essere anche solo sufficiente utilizzare un panno in microfibra, essendo antistatico è privo di quei fastidiosi pelucchi che lo rende perfetto per tutte quelle superfici più delicate. In alternativa potresti sempre utilizzare un prodotto davvero molto efficiente come l’aceto di alcol da spruzzare su un panno in microfibra morbido e pulito!

Dopo aver spruzzato dell’aceto di alcol sul panno lo devi passare in modo meticoloso sulla televisione e vedrai poi il risultato. Siamo sicuri che non lo lascerai più! In questo modo non si lasceranno più tracce di aloni sul televisore. Il cambiamento lo vedrai anche tu stesso.

Questa è una soluzione facile e veloce ed anche, se vogliamo, molto più economica di tanti prodotti che puoi trovare al supermercato o nei negozi per la pulizia della casa. Ed è anche ecologica: non solo il portafoglio tirerà un sospiro di sollievo, ma anche il Pianeta te ne sarà riconoscente.

Per avere una pulizia più approfondita, in ogni caso, dovresti avere a disposizione anche un pennello dalle setole morbide (attenzione che sia in buono stato) ed anche un’aspirapolvere, di quelli piccolini, che ti possono essere di aiuto quando proverai a rimuovere gli accumuli di sporco che sono più difficili da togliere.

Pulire il televisore non è mai stato così semplice: devi solo provare anche tu per rendertene conto!