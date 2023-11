Finestre sempre chiuse per il freddo? Solo così puoi far avere un buon profumo nella tua casa

Soffrite il freddo in modo particolare per cui le finestre di casa vostra rimangono sempre chiuse? Ecco come far odorare di buono la casa

Con l’inizio del mese di novembre e dopo un’estate che ha fatto sentire molto forte i suoi effetti fino ad ottobre, ora sembra finalmente che i nuovi primi freddi della stagione autunnale abbiano smesso di esitare dietro la porta d’ingresso e si siano fatti strada.

Ed in effetti, tutto ciò si percepisce subito: basta uscire di casa anche nelle ore meno calde e quindi senza il calore del sole, per rendersi conto di quanto l’aria stia diventando man mano sempre più rigida, senza contare le frequenti piogge che talvolta cadono a ritmo costante.

Tutto questo si sente e ci condiziona non soltanto tutte le volte che usciamo, ma anche quando siamo dentro le nostre case. Infatti, ci sembra in ogni momento che dai muri delle nostre pareti, nonché dai vetri delle nostre finestre, penetri nelle nostre stanze un’aria rigida che ci permea subito i tessuti e le ossa, per cui sentiamo il bisogno costante di coprirci, ma anche un altro inconveniente purtroppo. Infatti, il bello di quando fa caldo, è che di certo il ricambio d’aria dentro casa nostra non si fa mai mancare, cosa che non si può dire dell’inverno.

In che modo possiamo rendere profumata la casa con le finestre chiuse d’inverno?

Aprire le finestre è un gesto e un abitudine molto importante ma anche molto salutare, perché ci permette di far circolare bene l’aria sana e pulita da fuori nel nostro appartamento e soprattutto ci consente pure di far uscire tutta l’aria viziata, stracolma anche di batteri di ogni genere, che ci portiamo dietro e che creiamo all’interno delle nostre stanze.

Molto spesso non ce ne rendiamo conto, ma respirare quell’aria viziata può nuocere alla nostra salute, perché i nostri polmoni hanno bisogno di immettere aria sana. Ecco perché al mattino specialmente, dopo un notte intera trascorsa nella stessa stanza, è necessario e fondamentale tenere aperte le finestre anche per qualche ora.

Il vero problema sorge durante la stagione invernale o anche nei mesi autunnali in cui il freddo si fa sentire. Aprire le finestre diventa un fastidio più che un piacere, per cui come profumiamo la casa? Si può posizionare negli ambienti una piccola pentola, dei rami di rosmarino o del limone, oppure chiudi di garofano, anice e della cannella, facendo bollire il tutto. Ma non solo, possiamo aggiungere anche dell’ammorbidente. Anche la menta, la salvia, l’alloro o l’origano sono molto efficaci in quanto a profumi. Stesso effetto viene anche dai granelli di caffè.