Jennie Garth, la bellissima Kelly di Beverly Hills 90210: ecco come sta e cosa fa oggi

Uno dei personaggi più amati di Beverly Hills 90210 era la dolce e bellissima Kelly Taylor. Vi ricordate di lei? Era interpretata dall’attrice Jennie Garth. Ma che fine ha fatto? Scopriamolo!

Nel 1990 venne trasmessa per la prima volta sul piccolo schermo una serie televisiva destinata a diventare un cult e a rivoluzionare la storia della televisione mondiale. Stiamo parlando di Beverly Hills 90210.

Per la prima volta, infatti, erano gli adolescenti i veri protagonisti, con i loro amori, i problemi, la vita scolastica (e poi universitaria), drammi psicologici, l’amicizia; venivano affrontati, inoltre, temi scottanti come droga, AIDS, sessualità e alcolismo. Fu una scossa per l’intrattenimento di quei tempi. I protagonisti dello show diventarono dei veri e propri modelli a cui aspirare e gli attori che li interpretavano godettero di una popolarità incredibile.

Tra di essi è impossibile non citare la bellissima Jennie Garth. Prestava il volto a Kelly Taylor, la ragazza più cool della scuola, una smorfiosetta (almeno all’inizio) ma che in realtà nascondeva fragilità, dolcezza e un gran cuore. Durante tutta la durata della serie (ben dieci stagioni), il suo personaggio subirà un’evoluzione disarmante, traviata da eventi tragici ma anche intense passioni. Beverly Hills 90210 si concluse all’inizio del Duemila. Cosa ne è stato di Jennie Garth?

Jennie Garth interpretava Kelly Taylor in Beverly Hill 90210: che fine ha fatto?

Jennie Garth è nata a Urbana, nello stato dell’Illinois, il 3 aprile 1972. Ha iniziato a fare provini e audizioni in giovanissima età, non ancora maggiorenne. É apparsa in alcuni episodi di sit com iconiche come Genitori in blue jeans e A Brand New Life. Com’è noto, però, la sua grande chance è arrivata grazie al ruolo di Kelly Taylor in Beverly Hills 90210. Dopo la conclusione della serie ha continuato a recitare. La possiamo ammirare nei film per la tv La mia piccola donna, Un amore per sempre e Bionda e pericolosa.

É apparsa anche negli episodi iniziali di Melrose Place (spin off di Beverly Hill 90210). Dal 2002 al 2006 è la protagonista della sit-com Le cose che amo di te. Nel 2007 ha partecipato al programma Dancing with the Stars (versione americana di Ballando con le stelle), arrivando in semifinale. Si è sposata tre volte con Daniel Clark, con il celebre attore Peter Facinelli (dal quale ha avuto tre figlie: Luca Bella, Lola Ray e Fiona Eve) e con Dave Abrams.