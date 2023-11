Chiara Ferragni, tra lei e Fedez spunta un’intrusa: tutti i fan senza parole

Chiara Ferragni e la “terza incomoda” tra lei e il marito Fedez. I fan sono rimasti senza parole, ecco cosa è successo alla coppia.

I Ferragnez sono la coppia più amata e odiata sui social e nessuno come loro ha così grande seguito su Instagram e altre piattaforme. Chiara Ferragni ha costruito un grosso impero negli ultimi dieci anni e nessuna è riuscita a raggiungere i suoi numeri in Italia. Infatti sembra che nel nostro Paese, che vanta un gran numero di creator e influencer molto celebri, pochi sono riusciti a stare al passo di Chiara Ferragni.

Nemmeno gli ultimi fenomeni del web, come Khaby Lhame e Gianluca Vacchi. Gli altri celebri personaggi che hanno un grosso seguito su Instagram e numeroni da capogiro sono, infatti, celebrità della televisione e calciatori. Segno di come non sia semplice costruirsi un impero diventando influencer, almeno nel nostro Paese. I Ferragnez sono una delle poche coppie ad attirare un vasto seguito, così affiatata e indissolubile.

C’è una “terza incomoda” tra Chiara Ferragni e Fedez: fan sbalorditi

Chiara Ferragni e Fedez fanno coppia ormai da diversi anni e dal loro amore sono nati Leone e Vittoria. La loro famiglia ha preso il nome di Ferragnez e il loro patrimonio è aumentato tantissimo da quando i due hanno deciso di diventare una coppia e avere due figli. Gli affari di Fedez non sono limitati soltanto al mondo della musica, in quando ha un grande successo anche sui social network, come influencer, anche se non è ricco come la moglie. Il cantante è molto seguito, come dimostra l’ultimo scatto che mostra una ”terza incomoda” introdursi nella coppia.

Si tratta della loro nuova cagnolina Paloma, presa dopo la morte di Matilda. La cucciola è presente nello scatto dove Fedez e Chiara Ferragni si baciano e la tenerona si è unita leccando entrambi sulle labbra. La foto postata dal rapper italiano ha intenerito i followers, che hanno lasciato parecchi commenti. La cagnolina Paloma è veramente bella e sta crescendo tantissimo. E’ un Golden Retriver e diventerà un bel cagnone bianco. Tuttavia, la scelta del cane ha causato non poche polemiche.

Quando la madre di Chiara, Marina Di Guardo, ha portato il cagnolino in casa Ferragnez, gli haters non hanno accolto il fatto che la coppia abbia scelto un cane di razza. Diverse persone si sono chieste perché Chiara Ferragni e Fedez non abbiano adottato un cucciolo dal canile, come fanno diversi vip amanti degli animali tra cui Elisabetta Canalis.