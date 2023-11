Harry e Meghan furiosi con Kate e William: non si aspettavano quello che sta accadendo adesso

Harry e Meghan, ancora un motivo di scontro tra i Duchi di Sussex e William e Kate, neo principi di Galles. Tutto sembra remare contro il secondogenito di Carlo III, non si aspettava nulla del genere.

Sono passati più di tre anni da quando il principe cadetto Harry ha deciso di abbandonare il proprio ruolo di membro senior della famiglia reale inglese.

Ha fatto i bagagli lasciando la madrepatria e si è trasferito con la moglie, l’ex attrice Meghan Markle, in California, precisamente a Montecito (Los Angeles). É lì che ha messo su famiglia e dove sono nati i suoi due figli: Archie e Lilibet Diana. É stata una scelta consapevole e ponderata poiché il suo desiderio era condurre una vita meno vincolata all’istituzione monarchica. Fin qui non ci sarebbe niente di male, se non fosse che da quando ha preso il volo, non ha fatto altro che gettare fango nel piatto in cui ha mangiato.

Lui e la consorte hanno rilasciato interviste, scritto biografie, creato documentari in cui, in poche parole, loro apparivano come povere vittime, tutti gli altri, invece, erano i villain della situazione. Il popolo britannico non ha dubbi e ha rivolto tutto il biasimo possibile contro i Duchi di Sussex. Harry e Meghan, però, non potevano aspettarsi cosa sarebbe accaduto in seguito. Sono furiosi.

Harry e Meghan, anche il popolo americano gli volta la schiena: l’incredibile preferenza

Secondo quanto riportato dalla fonte britannica The Mirror, un esperto reale ha dichiarato che i neo principi di Galles, William e Kate Middleton, hanno guadagnato grandi consensi negli Stati Uniti, paese dove Harry e Meghan pensavano avrebbero trovato maggior supporto.

Sarah Hewson, redattrice di Talk TV, sosteneva che proprio l’erede al trono e la consorte fossero preoccupati riguardo l’opinione pubblica in seguito alle accuse mosse dal fratello nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e nell’autobiografia dal titolo Spare.

Le preoccupazioni, invece, non hanno motivo di sussistere. Sarebbero saliti alle stelle nei sondaggi d’oltreoceano. Il dato è incrementato ulteriormente dopo la recente visita del principe William a New York in occasione dell’Earthshot Prize.

Harry ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti contro la famiglia reale. Pensava che avrebbe guadagnato il favore dilagante; in realtà, è stata la proverbiale “zappa sui piedi”. Per i Duchi di Sussex ha significato una gigantesca perdita di popolarità. Anche il popolo americano, infatti, preferirebbe il fratello maggiore. Una vera maledizione per lui e Meghan Markle. Inoltre, i coniugi “in fuga” non sarebbero stati nemmeno invitati per il 75esimo compleanno di Re Carlo III che avrà luogo il 14 Novembre. Il periodo non è dei migliori per loro.