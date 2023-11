Dormire appena finito di mangiare fa davvero male? La risposta della scienza tra leggende e realtà

Fa davvero male dormire dopo aver mangiato? Bisogna evitare di coricarsi dopo aver consumato i pasti? Ecco tutto quello che bisogna sapere

Durante la giornata siamo presi quasi spesso di corsa, che spesso e volentieri a pranzo ci concediamo un pasto molto rapido, ed il più delle volte leggero. Diverso invece è durante la cena che, essendo più tranquilli e rilassati, è molto più semplice concedersi un pasto più abbondante, per ricaricare anche le energie che sono state consumate durante la giornata. E rispetto al pranzo, è più probabile che sia un pasto più pesante, o sicuramente di quantità più abbondanti.

C’è poi chi, subito dopo aver mangiato, per stanchezza, abitudine o altro, si mette subito a letto per cercare di dormire. È una abitudine abbastanza comune e diffusa, ma c’è chi si divide tra realtà e leggenda dicendo che sdraiarsi appena finiti di mangiare, farebbe male. Ma qual è la verità? È una pratica da evitare e bisognerebbe attendere un po’ prima di mettersi a letto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Bisogna evitare di dormire subito dopo mangiato?

Premesso che se ci troviamo ad un pranzo domenicale dalle nostre nonne, il rischio di addormentarci dopo aver mangiato è davvero molto alto, per la quantità di cibo che probabilmente ci verrà sottoposto. Ma generalmente, dopo ogni pasto, siamo colpiti da una certa sonnolenza che ci indurrebbe a volerci stendere per poterci riposare. Questo è un “sintomo” del tutto normale: infatti, il corpo dopo aver mangiato mette in moto il sistema digestivo, che causa sonnolenza a causa delle energie utilizzate.

Ed allora è molto facile cascare sul letto e stendersi, soprattutto dopo un pasto abbastanza sostanzioso. Ma questa è una pratica corretta? Il classico sonnellino post pranzo, oppure andare a dormire subito dopo aver cenato, fa davvero male alla salute? C’è chi sposa diverse correnti di pensiero, ma la verità è soltanto una sola: cosa si nasconde dietro la sonnolenza post pranzo?

Sicuramente bisogna innanzitutto capire quanto si è mangiato. Se il pasto è stato leggero, la digestione potrebbe risentirne di meno, diversamente invece se si è abbuffati. Ma sicuramente, in entrambi i casi, sdraiarsi subito dopo aver mangiato non aiuta affatto la digestione. Infatti, in quella posizione sdraiata, i muscoli addominali, dello stomaco e dell’intestino, avranno vita più difficile per favorire il processo digestivo.

Motivo per il quale è sconsigliato stendersi subito dopo aver mangiato, e infatti potremmo percepire un senso di digestione non corretto, reflusso, indigestione, o non sentirci pienamente sazi. Nulla di grave, per carità, ma sarebbe bene favorire la digestione non stendendosi per un po’ di tempo. Dopodiché sarà possibile farlo, in particolare nelle ore notturne, così da non compromettere il sonno.