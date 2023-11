Belen Rodriguez incinta? Un commento della showgirl su Instagram fa boom di like

Belen Rodriguez è incinta di Elio Lorenzoni? Un commento social della showgirl fa boom di like e scatena il caos, ecco la verità su di lei.

In questo periodo si è detto davvero di tutto su Belen Rodriguez e sulla sua vita privata, in particolare quella sentimentale. Dopo la sofferta e apparentemente definitiva separazione da Stefano De Martino, la showgirl argentina sembra aver vissuto un periodo molto difficile e delicato, complice anche l’addio a Mediaset.

Addrittura secondo alcuni quotidiani come Il Gazzettino di Padova sarebbe stata ricoverata alcuni giorni in una clinica per riprendersi da questo momento difficile, durante il quale ha anche perso ben 7 kg. Lei stessa lo ha rivelato rispondendo ad alcuni commenti sui social. Molti, infatti, le facevano notare quanto apparisse dimagrita nelle foto e la conduttrice ha voluto fare chiarezza.

Per un periodo è stata anche lontana da Instagram, probabilmente per dedicarsi a se stessa e alla sua salute fisica e psicologica, ma poi è tornata più forte e sorridente di prima, ma soprattutto innamoratissima del suo nuovo compagno Elio Lorenzoni, che è stato un po’ anche la sua cura.

Belen è felicissima accanto al noto imprenditore e ha preso anche un nuova casa a Milano, probabilmente proprio per convivere con lui ripartendo da zero e voltando completamente pagina rispetto al passato. Addirittura si vocifera che presto la showgirl potrebbe avere un bambino da Lorenzoni. Ma è davvero così? Ecco la verità, è stata proprio lei a dirlo in un commento su Instagram.

Belen Rodriguez è incinta di Elio Lorenzoni? Ecco la verità sulla showgirl, il commento social fa boom di like

Da quando Belen Rodriguez si è fidanzata con Elio Lorenzoni ha decisamente ritrovato il sorriso e ha rimesso anche un po’ di chili dopo l’improvviso dimagrimento degli ultimi mesi. I due sono felici e innamorati e lo mostrano ormai anche sui social, dove condividono diversi momenti dei loro weekend romantici in montagna.

Ora che la conduttrice ha cominciato una nuova vita accanto all’imprenditore, tanto che presto probabilmente andranno anche a convivere in un nuovo appartamento a Milano, sono partiti anche i rumors su una sua possibile gravidanza. Lei è già mamma di Santiago e Luna Marì, nati rispettivamente dalle relazioni con Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Ora sta per avere un bambino da Elio Lorenzoni?

La verità non è questa, nel senso che Belen al momento non è incinta, ed è stata proprio lei a dirlo su Instagram, rispondendo al commento di uno dei suoi tantissimi followers. “Ma è in dolce attesa?”, si legge in uno dei commenti, ma stavolta Belen ha voluto fare chiarezza e ha risposto in prima persona: “Non sono in dolce attesa, sono solo serena”, ha scritto la conduttrice.

A quanto pare, dunque, non ci sono nuove gravidanze all’orizzonte, almeno per il momento, ma quello che è certo è che Belen è felice e serena e questo non può che rendere felici i suoi tantissimi fan.