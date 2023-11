Beatrice Borromeo ruba la scena a Charlene, è lei la nuova “regina” del Principato

Beatrice Borromeo, altro che Charlene: le ruba completamente la scena. E’ la principessa la nuova regina del principato!

Beatrice Borromeo è una delle donne più eleganti e affascinanti al mondo. La principessa ha un’eleganza che può essere paragonata a quella di Kate Middleton anche se entrambe hanno stili completamente diversi. Anche lei però è diventata un’icona di stile, con tantissime donne che ammirano il suo look. Non è solo una principessa alla moda, ma ha anche un curriculum lavorativo di tutto rispetto.

Beatrice Borromeo è laureata e ha frequentato un’importante scuola di giornalismo internazionale alla Columbia University di New York. La 37enne, che di professione fa la regista e anche giornalista, ha recentemente diretto “Il Principe”, la sua nuova docu-serie su Netflix che parla del delitto del 1978 all’isola di Cavallo dove morì Dirk Hamer e fu coinvolto Vittorio Emanuele di Savoia.

Beatrice Borromeo, altro che Charlene: ecco perché lei è la vera “regina” del Principato

La rivista Tatler ha decretato Beatrice Borromeo come la “reale” più elegante d’Europa, mettendo in secondo piano persino Kate Middleton e Letizia di Spagna. A dare ragione alla rivista poi c’è l’esperta dei reali Barbara Ronchi Della Rocca alla rivista Nuovo, che ha definito Charlene come “priva di fascino e incolore”. La Borromeo è stata definita anche una vera nobile ed elegante.

Il suo stile è certamente inconfondibile così come la sua indipendenza che la rende una “regina” più che principessa. Il suo mettere al primo posto la carriera prima della famiglia, i figli e la sua casata la rende diversa dalle altre principesse. La sua emancipazione la rende, infatti, ben più della “ribelle” Meghan che ha messo in discussione la Famiglia Reale, abbandonando il Palazzo e vivendo la sua vita come vuole assieme al suo Harry.

Della Rocca su Nuovo, ha definito la Borromeo più intelligente di Meghan Markle con queste parole: “E in più con un pizzico di trasgressione nelle idee politiche che la rende molto amata dalla sinistra. E’ quel che Meghan avrebbe potuto essere per la monarchia inglese se fosse stata altrettanto intelligente”. Per questo motivo, secondo l’esperta di reali Beatrice Borromeo dà lezione non solo alle principesse, ma anche alle regine. Il fascino della 37enne è come un esempio per tutte.