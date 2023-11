E’ stato chiesto al miliardario Mark Cuban cosa farebbe se avesse solo un telefono e 500 euro: la sua risposta ti renderà ricco

È stato chiesto a Mark Cuban, uno degli uomini più ricchi del mondo, cosa farebbe oggi se avesse solo 500 euro. La risposta è incredibile.

Passare dall’essere miliardari al non avere più nulla è una realtà tristemente possibile. Ma cosa determina il successo? Cosa distingue chi riesce a rialzarsi da chi no? Il miliardario Mark Cuban non ha dubbi.

Mark Cuban oggi è uno degli uomini più ricchi al mondo. La sua prima start-up fu venduta per 6 milioni di dollari, la seconda per 5,7 miliardi. Eppure lui ha iniziato a soli 12 anni vendendo, porta a porta, sacchi dell’immondizia. Non è sicuramente una di quelle persone che sono nate privilegiate, dunque. La strada è stata tutta in salita e lui la salita l’ha fatta tutta e anche di corsa.

Infatti la sua prima start-up l’ha aperta a meno di 30 anni: la MicroSolutions e da lì non si è più fermato. Eppure, sono tante le storie di uomini ricchissimi che, nel giro di poco perdono tutto e si ritrovano senza niente. Mark Cuban non teme questo scenario. Non perché pensi sia impossibile perdere tutto ma perché ha già pronto un piano di battaglia. Gli è stato chiesto cosa farebbe se domani si svegliasse con solo 500 euro sul conto corrente e un telefonino. La sua risposta è stata pazzesca.

Il segreto del successo di Mark Cuban

Ciò che fa la differenza nella vita di ciascuno di noi è la capacità di sapersi rialzare. Perché non tutte le cadute sono evitabili. Ma sapersi rialzare è ciò che distingue chi può avere successo da chi si autocondanna a non averlo mai. La filosofia di vita e la strategia di Mark Cuban può essere un buon esempio per tutti.

Che cosa farebbe oggi il 65enne miliardario se, sul conto corrente, si ritrovasse con solo 500 euro? La sua risposta è stata immediata: inizierebbe a vendere. Non importa cosa: inizierebbe a vendere qualunque cosa perché la capacità di vendere è fondamentale, a suo dire, nella vita di ciascuno di noi. Mentre si vende un prodotto si impara a contrattare e si sviluppano strategie che possono servire in qualunque settore.

Poi l’uomo si proporrebbe come venditore a qualche azienda e cercherebbe di diventare il miglior venditore entro tre mesi lavorando molto sodo. Dopo tre mesi andrebbe dritto nell’ufficio del suo capo e chiederebbe un aumento per le sue abilità. Qualora l’aumento non gli venisse concesso si metterebbe in proprio e farebbe concorrenza a quell’azienda.

Secondo Mark Cuban è fondamentale saper chiedere ai propri superiori di essere pagati in base alle proprie capacità. Ma non è tutto. Il vero segreto del successo di Mark Cuban sta non tanto nella vendita in sé ma nella capacità di aiutare le persone, nella capacità di intuire di cosa le persone necessitano in quel preciso momento e nel dare loro esattamente quel prodotto o quel servizio di cui hanno bisogno.