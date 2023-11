Elisabetta Gregoraci si rifà il look e cambia completamente: ecco com’è adesso

Elisabetta Gregoraci cambia look del tutto, ecco come si presenta la showgirl adesso: una visione che lascia di stucco

Eleganza, bellezza e sensualità da vendere per Elisabetta Gregoraci, che rimane sempre e comunque una delle principali icone di stile e femminilità del nostro paese. La stupenda showgirl e modella calabrese non si smentisce mai e strappa applausi costanti dal suo pubblico, che la segue sempre con grande interesse.

Che si tratti di trasmissioni televisive, di scatti apparsi sui giornali, di shooting fotografici o di immagini di vita privata, il suo fascino non passa proprio mai inosservato. Elisabetta incarna una classe mediterranea quasi unica nel suo genere e non stupisce che in tutti questi anni sia diventata una delle presenze più amate del mondo dello spettacolo.

Polemiche e critiche non l’hanno risparmiata sui social, per il suo stile di vita e per le voci di gossip che l’hanno riguardata e la riguardano. Ma Elisabetta ha tirato sempre avanti per la sua strada, sapendo di poter contare sul sostegno di larga parte della platea televisiva e della community. Ad ogni buon conto, su Instagram ci sono oltre due milioni di followers che stravedono per lei.

Sul suo profilo, la Gregoraci condivide sempre scatti di un certo impatto, tenendo aggiornati gli ammiratori sulla sua vita. Negli ultimi giorni, si era concessa una breve vacanza insieme al figlio in quel di Dubai. Togliendo il respiro per le sue mise clamorose in costume, sempre in perfetta forma, a 43 anni con la stessa silhouette esplosiva di una ragazzina. Ora, è ripartita verso nuove avventure lavorative all’estero, anticipando il tutto con un post su Instagram con una bella novità.

Elisabetta Gregoraci, dopo la seduta dal parrucchiere è da urlo: il nuovo taglio di capelli è pazzesco

La novità riguarda il look con il quale si è preparata per i prossimi servizi fotografici. Un nuovo taglio di capelli che le conferisce ulteriore bellezza abbagliante.

Lunghi capelli mossi che risaltano e che evidenziano i suoi lineamenti dolci e seducenti al tempo stesso. Un risultato che strappa immediatamente consensi e che possiamo ammirare anche negli ultimi scatti sul suo profilo, dove con abbigliamento di grande eleganza si conferma sempre al top. Difficile resistere a Elisabetta in ogni sua forma, il web impazzisce ancora per lei e la riempie di like e complimenti dovunque vada.