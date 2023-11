La fine degli smartphone? Lanciata una gamma di telefoni “stupidi” che tutti stanno comprando

Stanno spopolando i telefoni come quelli che si usavano venti anni fa. E’ la fine dell’era degli smartphone? Lanciata una nuova gamma.

Lo smartphone è stata la rivoluzione della telefonia dagli anni ’10 ad oggi. I predecessori non erano altro che apparecchi che potevano soltanto effettuare chiamate, mandare brevi messaggi di testo o multimediali e qualche modello aveva pure i giochi. Dagli anni Novanta ai primi del Duemila i telefoni erano questi e hanno avuto comunque un notevole successo. Questo perché, finalmente, si poteva comunicare con un piccolo apparecchio in ogni luogo e in ogni momento.

Prima dell’introduzione dei telefonini, infatti, l’unico modo per poter fare una telefonata era quello di chiamare da una cabina telefonica o da un telefono pubblico (o privato) fisso. La persona era reperibile soltanto quando si trovava in casa o in un determinato luogo pubblico (scuola o lavoro). Le comunicazioni erano limitate a un orario prestabilito, e per questo, si stava ore e ore al telefono. Ecco perché i telefoni “stupidi” sono stati salutati come una grande rivoluzione anche se gli abbonamenti costavano troppo e le prestazioni erano limitate.

Tornano i telefoni ”stupidi” e viene lanciata una nuova gamma

L’introduzione dei telefonini nel Duemila è stata molto accolta principalmente dai giovani e dai lavoratori. I più anziani o le casalinghe non sentivano una grande necessità di utilizzarli. Poi, con l’avvento degli smartphone, e dunque anche dei social network, oggi molti italiani possiedono più di un telefono e i costi degli apparecchi sono differenziati, poiché vanno da un costo base fino a quelli di fascia alta.

Ma l’era degli smartphone potrebbe finire a breve. Già in America si sta diffondendo il ritorno ai telefoni “stupidi” per disintossicarsi dalla tecnologia. Diverse aziende stanno cominciando a produrre cellulari come quelli che si usavano nel 2000, come la Nokia con il ritorno del mitico 3330. Oltre ai features phones stanno creando anche molti cellulari inediti che stanno conquistando gli acquirenti.

Recentemente è stato lanciato il Light Phone 2, che sta ottenendo un grande successo grazie all’agenzia creativa pgLang del rapper Kendrick Lamar. Il design è minimalista e lo schermo touchscreen è simile a quello dei lettori e-book. Non ha un browser web e può chiamare, inviare messaggi, impostare una sveglia ed essere utilizzato come un hotspot. Altri strumenti aggiuntivi sono il lettore musicale, note, calcolatrice e indicazioni stradali.

Questo telefono costa 299 euro e secondo il sito ufficiale di pgLand sono già esauriti poche ore dopo dalla messa in vendita. La cosa più interessante è che gli acquirenti fanno parte della Generazione Z, che sono cresciuti con gli smartphone senza avere conosciuto gli storici cellulari.